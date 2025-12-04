Logo El Espectador
¿Qué pasará con Luis Díaz en Champions League? Bayern Múnich aún no recibe respuesta de la UEFA

El club alemán no ha recibido ninguna respuesta luego de su apelación a la sanción que recibió el jugador colombiano.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de diciembre de 2025 - 05:57 p. m.
Luis Díaz en su partido de Champiosn League contra el PSG.
Luis Díaz en su partido de Champiosn League contra el PSG.
Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON
Bayern Múnich no está nada conforme con la situación que vive con la UEFA. Luego de conocerse las tres fechas de suspensión impuestas a Luis Díaz por la falta sobre Achraf Hakimi, el club alemán presentó una apelación, pues considera exagerada la sanción. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.

Esto ha generado molestia en el entorno bávaro, pues esperaban recibir, como mínimo, una respuesta formal de la UEFA, la cual sigue sin llegar. “Bayern aún no ha recibido respuesta de la UEFA a su apelación de la sanción de tres partidos a Luis Díaz. Los responsables del club están desconcertados por esta situación”, informó la prensa alemana.

Además, comentaron la impotencia que siente el club alemán debido a esta sanción. “La impaciencia crece, ya que su próximo partido de la Champions League se disputará el martes, contra el Sporting Lisboa”, comentan desde Alemania.

Bayern Múnich fue notificado dos semanas y media después del partido contra PSG sobre la sanción de tres fechas a Díaz. Luego el equipo tuvo que esperar la justificación escrita del veredicto para poder presentar un recurso. Este finalmente se radicó, pero el club lleva casi dos semanas esperando una respuesta formal.

El peso de la ausencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich

El equipo alemán ya sintió la ausencia del colombiano. Perdió 3-1 contra Arsenal en la anterior fecha de la Champions League y con ello, quedó en evidencia cuánto extraña la intensidad del colombiano.

De ratificarse el castigo, Luis Díaz solo podría regresar para el duelo contra PSV, el 28 de enero de 2026. Eso es justamente lo que el Bayern quiere evitar, pues considera excesivo que el colombiano tenga que estar fuera más tiempo que el propio Hakimi.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

