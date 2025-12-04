Con hat-trick de Neymar, Santos se aleja del descenso: vea acá los goles en video

Neymar, jugador de Santos, celebra su gol. Foto: EFE - GUILHERME DIONIZIO

Neymar sigue enchufado en la liga de Brasil. Después de haber marcado el primer gol en la victoria de Santos contra Sport Recife, el pasado 28 de noviembre, el “10″ volvió a decir presente con un hat-trick en el partido contra Juventude.

Además, el jugador llegó a 150 goles con el club en el que debutó cuando apenas tenía 17 años. Con esta victoria, elequipo se aleja de los puestos de descenso a falta de una fecha por jugar.

Así fue el partidazo de Neymar con Santos

El partido, contra el ya descendido Juventude, estaba siendo complicado. Después de un primer tiempo en el que ninguno de los dos equipos se sacó ventaja, apareció Ney para abrir el marcador al minuto 55′. Tras un pase filtrado que el propio jugador realizó, fue a buscar la pared dentro del área y definió al costado del arquero para poner el 1-0.

Nueve minutos después volvió a aparecer el astro brasileño. Tras un pase al espacio, Neymar corrió y definió cruzado para marcar el 2-0 parcial y darle más tranquilidad a Santos. Ya sobre el minuto 73′, luego de un penalti a favor del equipo paulista, el crack concretó su triplete de la noche.

Luego de conseguir los 150 goles con el club, el delantero brasileño expresó su alegría. “Estoy muy feliz de hacer esa marca. Agradezco a todos los compañeros que han hecho parte del equipo en estos años”, celebró.

Santos respira en la tabla: así está la lucha por el descenso en Brasil

Con esta victoria, Santos se ubica en la decimocuarta posición de la liga brasileña, dos puntos por encima de Vitória, equipo ubicado en zona de descenso, y a un punto de Atlético Mineiro, club que, parcialmente, está asegurando su cupo directo a la Copa Conmebol Sudamericana.

A falta de una fecha, Santos tiene tres posibilidades: descender —escenario poco probable, pues tendrían que darse varios resultados—, mantener la categoría o conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. El próximo partido del equipo paulista será contra Cruzeiro, al que llegó recientemente Néiser Villarreal, club ya clasificado a la Copa Libertadores, el próximo domingo 7 de diciembre.

Flamengo campeón del Brasileirao

Por otro lado, el equipo dirigido por Felipe Luís, que viene de conseguir el pasado sábado 29 de noviembre el título de la Conmebol Libertadores al ganarle 1-0 a Palmeiras, volvió a gritar campeón, esta vez en la liga de Brasil.

Con la victoria 1-0 contra Ceará, el club donde milita el colombiano Jorge Carrascal aseguró el doblete, al quedar con 78 puntos, cinco más que su escolta, Palmeiras, que tiene 73.

