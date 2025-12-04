Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Con asistencia de Jorge Carrascal, Flamengo se coronó campeón del fútbol brasileño

El colombiano asistió a Samuel Lino para el único tanto del encuentro frente a Ceará.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
04 de diciembre de 2025 - 12:01 p. m.
Jugadores de Flamengo celebran con el trofeo del Campeonato Brasileño tras ganarle a Ceará en el estadio Maracaná en Río de Janeiro.
Jugadores de Flamengo celebran con el trofeo del Campeonato Brasileño tras ganarle a Ceará en el estadio Maracaná en Río de Janeiro.
Foto: EFE - Andre Coelho
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Jorge Carrascal volvió a celebrar con Flamengo. En la noche de este miércoles, el cartagenero consiguió con su equipo el título del Brasileirão al vencer por 1-0 al Ceará.

Es una nueva copa para el colombiano en Brasil, que el pasado sábado 29 de noviembre de 2025 ya había ganado la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, en el estadio Monumental de Lima, Perú, al vencer a Palmeiras. El gol de Danilo al minuto 67 resolvió el cotejo a favor del equipo rojinegro.

Vínculos relacionados

Con Luis Díaz los 90 minutos, Bayern Múnich avanzó de ronda en la Copa de Alemania
¡Sí Irán! La selección asiática confirmó su presencia en el sorteo del Mundial
LEGO acaba de lanzar un set de construcción de la Copa del Mundo ¿Cuánto vale?

Con esto, el ‘Mengão’ se convirtió en el primer club brasileño en llegar a cuatro Copas Libertadores. Cantidad de títulos que lo posiciona como la sexta escuadra más ganadora del torneo, solo por debajo de equipos uruguayos y argentinos.

Ahora el club de Río de Janeiro celebró el título de liga, días después del festejo continental, en la fecha 37 de la Serie A de Brasil. Carracal fue clave, pues dio la asistencia del título y se confirmó como un jugador clave para el entrenador Filipe Luiz.

Así consiguió Flamengo el título del Brasileirão

Al minuto 37, después de una serie de toques frente al área rival de la que participó el cartagenero, Samuel Lino recibió un pase filtrado de parte del colombiano para terminar rematando al arco y conseguir el único tanto del partido.

El autor del gol fue sustituido en el 63′ por Everton, mientras que Jorge Carrascal abandonó el campo de juego 13 minutos más tarde. En su lugar, entró Luiz Araújo para dar como cerrado el encuentro y sellar el campeonato de Flamengo.

El estadio Maracaná se vistió de fiesta para celebrar el octavo título de su equipo en el fútbol brasileño. Desde 2017, año en que el club carioca consiguió su primera y única Copa Sudamericana, la escuadra rojinegra vive los mejores años de su historia.

Tres Copas Libertadores (2019, 2022 y 2025), una Recopa Sudamericana (2020), tres Supercopas de Brasil (2020, 2021 y 2025), dos Copas de Brasil (2022 y 2024) y tres Brasileirão (2019, 2020 y 2025) ratifican su buen momento.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportes

Fútbol Mundial

Jorge Carrascal

Flamengo

Brasilerao

Seria A de Brasil

campeonato de Brasil

Copa Libetadores 2025

campeón de la Copa Libertadores 2025

colombianos en el exterior

colombianos por el mundo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.