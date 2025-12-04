Con asistencia de Jorge Carrascal, Flamengo se coronó campeón del fútbol brasileño

Jugadores de Flamengo celebran con el trofeo del Campeonato Brasileño tras ganarle a Ceará en el estadio Maracaná en Río de Janeiro. Foto: EFE - Andre Coelho

Jorge Carrascal volvió a celebrar con Flamengo. En la noche de este miércoles, el cartagenero consiguió con su equipo el título del Brasileirão al vencer por 1-0 al Ceará.

Es una nueva copa para el colombiano en Brasil, que el pasado sábado 29 de noviembre de 2025 ya había ganado la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, en el estadio Monumental de Lima, Perú, al vencer a Palmeiras. El gol de Danilo al minuto 67 resolvió el cotejo a favor del equipo rojinegro.

Con esto, el ‘Mengão’ se convirtió en el primer club brasileño en llegar a cuatro Copas Libertadores. Cantidad de títulos que lo posiciona como la sexta escuadra más ganadora del torneo, solo por debajo de equipos uruguayos y argentinos.

Ahora el club de Río de Janeiro celebró el título de liga, días después del festejo continental, en la fecha 37 de la Serie A de Brasil. Carracal fue clave, pues dio la asistencia del título y se confirmó como un jugador clave para el entrenador Filipe Luiz.

Así consiguió Flamengo el título del Brasileirão

Al minuto 37, después de una serie de toques frente al área rival de la que participó el cartagenero, Samuel Lino recibió un pase filtrado de parte del colombiano para terminar rematando al arco y conseguir el único tanto del partido.

El autor del gol fue sustituido en el 63′ por Everton, mientras que Jorge Carrascal abandonó el campo de juego 13 minutos más tarde. En su lugar, entró Luiz Araújo para dar como cerrado el encuentro y sellar el campeonato de Flamengo.

El estadio Maracaná se vistió de fiesta para celebrar el octavo título de su equipo en el fútbol brasileño. Desde 2017, año en que el club carioca consiguió su primera y única Copa Sudamericana, la escuadra rojinegra vive los mejores años de su historia.

Tres Copas Libertadores (2019, 2022 y 2025), una Recopa Sudamericana (2020), tres Supercopas de Brasil (2020, 2021 y 2025), dos Copas de Brasil (2022 y 2024) y tres Brasileirão (2019, 2020 y 2025) ratifican su buen momento.

