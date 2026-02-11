Así fue el gol de Linda Caicedo que le dio la victoria a Real Madrid en Champions: video

Linda Caicedo fue la figura de Real Madrid en la victoria sobre Paris FC (3-2). Foto: AFP - GUILLAUME BAPTISTE

La colombiana Linda Castillo fue determinante este miércoles en la victoria 3-2 del Real Madrid sobre el Paris FC, duelo correspondiente a la ida de los play-offs de la Liga de Campeones Femenina 2025/2026. Su actuación resultó clave en el triunfo a domicilio del conjunto merengue, que dio un paso importante en la serie.

Sobre los 83 minutos, la arquera María Isabel Rodríguez, ‘Misa’, lanzó un balón largo que Caicedo transformó en gol. Le ganó en velocidad a su marcadora y definió con un remate cruzado ante la salida de la portera Mylene Chavas, ampliando la ventaja madridista en territorio francés.

Ese tanto significó el 3-1 parcial, que le daba tranquilidad al cuadro merengue. Antes habían anotado la escocesa Caroline Weir y la española Athenea del Castillo. En el segundo gol del Real Madrid hubo asistencia de Linda, quien hoy es la jugadora colombiana de mejor presente en Europa.

Por el lado del equipo francés marcaron la eslovena Kaja Korosec, quien había abierto el marcador, y Maeline Mendy, que descontó sobre el final para el 3-2 definitivo. El tanto tardío dejó abierta la eliminatoria y obligará al Madrid a cerrar la serie con máxima concentración.

La vuelta de este compromiso está programada para el próximo 18 de febrero, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Allí, Linda y compañía buscarán sellar su boleto rumbo a los cuartos de final, instancia en la que ya espera el FC Barcelona.

La de este miércoles fue la tercera anotación de la colombiana en nueve partidos con las merengues en esta competencia. Desde su llegada al club en 2023 se ha consolidado como una pieza clave en el esquema ofensivo y en las aspiraciones europeas del Real Madrid.

