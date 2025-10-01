Así fue el gol de PSG en el último minuto contra Barcelona en la Champions: video

Gonçalo Ramos sentenció el partido en Barcelona. Foto: EFE - Siu Wu

Barcelona vivió una noche amarga en Montjuïc tras caer 2-1 contra PSG en la segunda fecha de la Champions League.

El equipo de Hansi Flick tenía encarrilado el partido gracias a un tanto de Ferran Torres en la primera parte, pero el vigente campeón reaccionó con temple y pegada para llevarse un triunfo que deja tocado al conjunto azulgrana en el arranque del torneo.

Un tiempo para cada equipo: así fue el desarrollo del juego

El inicio fue prometedor para los locales, que dominaron la posesión y encontraron el gol gracias a la conexión entre Rashford y Ferran. El delantero valenciano definió con precisión ante Chevalier, desatando la euforia en el Olímpico.

Sin embargo, PSG se sostuvo en defensa con la contundencia de Zabarnyi y fue creciendo hasta equilibrar el juego. Nuno Mendes, incisivo desde la izquierda, sirvió el pase que Mayulu convirtió en el empate antes del descanso.

La segunda parte se convirtió en una batalla de desgaste. Barcelona buscó recuperar la iniciativa con Pedri y Lamine Yamal, pero se topó con un bloque parisino muy ordenado y con laterales imparables en conducción. Achraf Hakimi, decisivo por derecha, generó varias llegadas que anticipaban lo que vendría en el tramo final. Las sustituciones de Flick no surtieron efecto, mientras que Luis Enrique encontró aire fresco con Gonçalo Ramos.

El golpe definitivo llegó en el tiempo añadido. Hakimi desbordó por banda y puso un pase quirúrgico que Ramos transformó en el 2-1 con frialdad, dejando helado al público de Montjuïc. Barcelona, que había acariciado un empate valioso, terminó con las manos vacías y con la sensación de haber dejado escapar un resultado que parecía suyo.

Con esta remontada, el PSG confirma su condición de candidato a repetir corona y se asienta en lo más alto de la tabla. El Barça, en cambio, deberá reaccionar rápido si no quiere complicar su clasificación a octavos.

La derrota no solo duele por los puntos perdidos, sino por la forma en que se produjo: en el último suspiro y ante un rival directo en la lucha por la gloria europea.

