Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¿Fin de la era James en México? El nuevo técnico de León tendría una decisión

El colombiano termina contrato en diciembre y, según versiones en México, el nuevo DT Ignacio Ambriz no contempla su renovación.

Redacción Deportes
01 de octubre de 2025 - 05:47 p. m.
El colombiano termina contrato en diciembre y, según versiones en México, el nuevo DT Ignacio Ambriz no contempla su renovación.
El colombiano termina contrato en diciembre y, según versiones en México, el nuevo DT Ignacio Ambriz no contempla su renovación.
Foto: EFE - Luis Ramírez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los días de James Rodríguez en el fútbol mexicano parecen estar contados. El mediocampista colombiano, que aterrizó en enero de este año como agente libre en el Club León, se enfrenta a un panorama incierto tras el relevo en el banquillo: la salida del argentino Eduardo Berizzo y la llegada de Ignacio “Nacho” Ambriz han cambiado el rumbo de la institución y, de paso, el futuro inmediato del cucuteño.

Berizzo, quien dejó el cargo después de una cadena de malos resultados, había mostrado un manejo paternal con James. El técnico argentino lo respaldó incluso en medio de las críticas por su rendimiento irregular y la falta de protagonismo en momentos clave. Sin embargo, la nueva administración deportiva, ahora bajo el mando de Ambriz, parece tomar distancia de esa línea y habría dejado claro que la renovación del contrato del colombiano no está en sus planes.

Vínculos relacionados

¡Dos dobletes de podio! Así va Colombia en el Mundial de Paratletismo en India
Gael Monfils anunció su retiro del tenis: reviva sus jugadas más espectaculares
Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-20

El vínculo de James con ‘La Fiera’ finaliza en diciembre y hasta ahora no ha habido acercamientos de la directiva para discutir su continuidad. Lo que en un principio se planteó como una relación de mutuo interés —el club que lo recibía con entusiasmo y el jugador que buscaba relanzar su carrera en un nuevo entorno— se ha ido diluyendo con el paso de los meses. La eliminación en el Clausura 2025 y la expulsión en el Mundial de Clubes erosionaron la confianza de la hinchada y de la dirigencia, que ya no ven en el “10” el líder capaz de encender al equipo.

El periodista conocido como El Francotirador reveló que la primera gran decisión de Ambriz será apartar a James del próximo encuentro ante Toluca. Aunque el entrenador señaló en su presentación que el colombiano “se va a divertir” con lo que resta del torneo, en los pasillos del club se asume que su aporte será circunstancial y que el Apertura marcará su despedida definitiva.

La relación, entonces, parece encaminarse a un cierre silencioso. Sin grandes gestos por parte del club y sin un interés evidente de James en extender su estadía, el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich concluiría su aventura en México del mismo modo en que llegó: como agente libre y en busca de un nuevo destino.

Para León, su salida significaría aligerar la nómina y pasar la página de una apuesta que no rindió los frutos esperados. Para James, en cambio, abriría una nueva incógnita en su carrera: ¿seguirá insistiendo en un regreso al primer nivel competitivo o dará un paso hacia mercados menos exigentes, donde su nombre aún conserva atractivo comercial?

Lo cierto es que el proyecto de Ignacio Ambriz comienza con decisiones firmes y una de ellas sería dejar atrás la etapa James Rodríguez. El jugador colombiano, que llegó con la ilusión de reactivar su historia futbolística, está a punto de despedirse de Guanajuato en medio de un ambiente frío, muy distante de la euforia que lo recibió apenas unos meses atrás y a pocos meses de su último Mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

James

James Rodríguez León

León

Fútbol de México

LigaMX

Fútbol mexicano

James México

Ignacio Ambriz

Mundial 2026

 

Francisco Escobar G.(78033)Hace 27 minutos
El señor Rodríguez, a quienes los "periodistas deportivos" nos meten por boca y nariz todos los días, es un hombre muy rico (dinero que ha obtenido en franca lid). Esta noticia es del campo laboral, entre contratador y contratado, que sólo atañe a los involucrados; no debe compungir ni impresionar a nadie. Basta de obligarnos a los suscriptores, de informarnos sí o sí de los vaivenes de este jugador, por brillante que sea.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.