Luis Suárez sigue en buena racha: mire en video su gol en la Champions League

Luis Suárez celebra su gol con Sporting de Lisboa. Foto: AFP - ALBERTO PIZZOLI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Suárez volvió a ser protagonista en Europa, aunque esta vez su aporte no alcanzó para evitar la derrota del Sporting de Lisboa.

El delantero colombiano marcó de penalti en la caída 2-1 frente al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El tanto sirvió para mantener en racha su idilio con el gol, pero no fue suficiente para que los portugueses se llevaran un resultado positivo de Italia.

Napoli le daño la fiesta al Sporting de Lisboa en la Champions

El contexto previo al tanto estuvo marcado por la superioridad del campeón de la Serie A.

Napoli golpeó primero con un juego intenso y vertical, que puso contra las cuerdas a un Sporting desorganizado en defensa. El equipo luso resistió a duras penas las embestidas, pero terminó concediendo espacios que los locales aprovecharon para ponerse en ventaja. Fue solo hasta el penalti ejecutado con frialdad por Suárez que los visitantes pudieron volver a meterse en el partido, antes de que el cuadro napolitano sentenciara el 2-1 definitivo.

El colombiano llegó a este duelo en el mejor momento de su carrera desde que aterrizó en Europa. Había marcado el gol del triunfo contra Estoril en la Primeira Liga y fue elegido mejor jugador del partido, consolidándose como el referente ofensivo del Sporting.

Ese buen presente se trasladó a la Champions, en la que este miércoles firmó su primera anotación de la temporada en el torneo más prestigioso del continente, ratificando que vive un arranque soñado.

Los buenos números de Luis Suárez

Con esta diana, Luis Suárez eleva sus registros globales en el inicio del curso: seis goles y dos asistencias entre liga y Champions en apenas nueve partidos oficiales. Números que lo convierten en la carta ofensiva más importante del cuadro verde y blanco y que explican por qué su valoración en el mercado se disparó a los 22 millones de euros.

Su impacto es tal que en Lisboa ya no extrañan al sueco Viktor Gyökeres, quien partió al fútbol inglés.

La derrota en Nápoles deja al Sporting con la necesidad de sumar en sus próximos compromisos europeos, pero la certeza de que Suárez atraviesa un momento que puede marcar la diferencia en cualquier escenario.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador