Juan David Cabal y una terrible noticia con Juventus: nueva lesión en la Champions

Juan David Cabal, en el partido de Juventus contra Villarreal. Foto: Agencia AFP

Juan David Cabal volvió a encender las alarmas en el fútbol colombiano tras salir lesionado este miércoles al minuto 16 del partido entre Juventus y Villarreal por la segunda fecha de la Champions League.

El lateral de 23 años se retiró entre lágrimas luego de sentir molestias en el muslo, lo que apunta a un posible problema muscular.

𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗟𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦😣

Juan David Cabal regresó a la titularidad con Juventus🇮🇹 pero al minuto 16' tuvo que ser sustituido por lesión. El colombiano salió entre lágrimas de la cancha❌ pic.twitter.com/OiPzkhW2JA — Saque de Meta (@SaqueDeMetaCO) October 1, 2025

La situación preocupa especialmente porque Cabal estaba en los planes de Néstor Lorenzo para la convocatoria de septiembre en las Eliminatorias.

Apenas la semana pasada había marcado un gol con Juventus en la Serie A, en lo que parecía ser el inicio de su consolidación tras casi un año de ausencia.

EMPATA LA JUVE CON PRESENCIA CAFETERA: Juan Cabal marcó el 1-1 de la Vecchia Signora ante Atalanta.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jTXc8w7AW5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025

El colombiano regresó recientemente a las canchas después de superar la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lesión que lo tuvo diez meses fuera.

Ahora, con esta nueva dolencia, su continuidad en la temporada y su llamado a la selección vuelven a estar en duda.

