Juan David Cabal y una terrible noticia con Juventus: nueva lesión en la Champions

El lateral colombiano volvió a la titularidad en la Liga de Campeones, pero tuvo que ser sustituido a los 16 minutos.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
01 de octubre de 2025 - 08:28 p. m.
Juan David Cabal, en el partido de Juventus contra Villarreal.
Juan David Cabal, en el partido de Juventus contra Villarreal.
Foto: Agencia AFP
Juan David Cabal volvió a encender las alarmas en el fútbol colombiano tras salir lesionado este miércoles al minuto 16 del partido entre Juventus y Villarreal por la segunda fecha de la Champions League.

El lateral de 23 años se retiró entre lágrimas luego de sentir molestias en el muslo, lo que apunta a un posible problema muscular.

La situación preocupa especialmente porque Cabal estaba en los planes de Néstor Lorenzo para la convocatoria de septiembre en las Eliminatorias.

Apenas la semana pasada había marcado un gol con Juventus en la Serie A, en lo que parecía ser el inicio de su consolidación tras casi un año de ausencia.

El colombiano regresó recientemente a las canchas después de superar la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lesión que lo tuvo diez meses fuera.

Ahora, con esta nueva dolencia, su continuidad en la temporada y su llamado a la selección vuelven a estar en duda.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

