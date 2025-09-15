Ángel Barajas deslumbró con increíble rutina y ganó nueva medalla en París: video

Ángel Barajas (izq.), en el podio de la Copa Mundo de Gimnasia Artística que se realizó en París. Foto: Ministerio del Deporte, vía X

¡Ángel Barajas volvió a brillar en París! El gimnasta colombiano conquistó este fin de semana la medalla de plata en la final de barras paralelas de la Copa Mundo de Gimnasia Artística con un puntaje de 14.333.

Barajas solo fue superado por el británico Joe Fraser (14.533), mientras que el podio lo completó el suizo Florian Langenegger, que cerró con 13.900.

En la misma final también participó el cucuteño Yan Dairon Zabala, quien ocupó la octava posición con 12.033.

París le sienta bien a Ángel Barajas

El resultado confirma el ascenso de Barajas en la élite internacional, un año después de haber hecho historia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Allí, con apenas 17 años, ganó la medalla de plata en barra fija con 14.533 puntos, convirtiéndose en el primer colombiano en lograr una presea olímpica en gimnasia y en el deportista nacional más joven en alcanzar una medalla en la cita de verano.

En aquella edición olímpica, Barajas se había clasificado en el puesto 14 de barras paralelas con 14.700 puntos y en la barra fija con 14.466, accediendo a la final. Su ejecución impecable en el último aparato le permitió empatar en puntuación con el japonés Shinnosuke Oka, aunque el oro quedó en manos del asiático por mejor calificación técnica. Esa actuación lo catapultó como referente inmediato de la gimnasia latinoamericana.

Barajas seguirá su temporada en Hungría

Tanto Barajas, que también compitió en la final de barra horizontal —en la que terminó quinto con un puntaje de 14.200, en una competencia ganada por el italiano Carlo Macchini (14.433)—, como Zabala continuarán su calendario competitivo en Europa.

Ambos viajarán a Hungría para disputar la siguiente parada de la Copa Mundo en Szombathely, programada del 26 de septiembre.

Estos torneos son decisivos en la sumatoria de puntos de clasificación y representan una oportunidad clave de preparación frente a futuros compromisos internacionales.

Barajas ha sido una de las voces más visibles contra el recorte presupuestal al deporte en Colombia.

Ya, en el pasado, ha sido crítico en sus redes sociales, pidiéndole al gobierno de Gustavo Petro no reducir los recursos del Ministerio del Deporte para 2026, una de las grandes amenazas al sector que podría afectar la preparación de deportistas como el medallista olímpico en París 2024.

