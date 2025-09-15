Así va el medallero en el Mundial de Patinaje en China: Colombia arrasa

Juan Jacobo Mantilla y Gabriela Rueda, referentes de la selección de patinaje. Foto: World Skate, vía Instagram

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Mundial de Patinaje de Velocidad en Beidaihe, China, bajó el telón de las competencias de pista con una jornada cargada de emociones y medallas para Colombia, que nuevamente está arrasando en el campeonato.

La delegación nacional selló este lunes con una plata en el relevo 3.000 metros mayores varones, conquistada por Jacobo Mantilla, Nicolás Barrios, Jhon Tascón y Jorge Luis Escobar.

Sin embargo, el gran cierre llegó con el oro de las damas mayores en el mismo relevo, protagonizado por Gabriela Rueda, Luz Karime Garzón, María Fernanda Timms y Kollin Castro.

La fiesta se completó con el bronce de los juveniles varones en la prueba de relevos, gracias a Diego Molina, Felipe Pinilla, Wilmar Charris y Wilcar Aguilar. Y para coronar la jornada, el equipo juvenil femenino, integrado por Gisell Caicedo, Manuela Rodríguez, Dairy Londoño y Manuela Saldarriaga, voló en la pista para sumar otro oro para el país.

Además, Kollin Castro en los 1.000 metros sprint, en los que se colgó el oro con autoridad. En la misma prueba, María Fernanda Timms añadió una plata en la categoría mayores damas, logrando un doble podio que puso en pie al público y confirmó la supremacía tricolor.

Colombia, dominante desde el arranque

En el arranque del Mundial, Colombia consiguió en el segundo día de competencia cuatro oros, cinco platas y tres bronces en un día que mostró la compenetración del equipo. Manuela Rodríguez y Mariana Imitola firmaron un 1-2 en los 10.000 metros eliminación juvenil damas, mientras que Gabriela Rueda y Luz Karime Garzón repitieron el doblete dorado y plateado en mayores damas.

El día también dejó la victoria de Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación mayores varones, además de la medalla de oro de María Fernanda Timms en los 500 metros + distancia, seguida por su compatriota Kollin Castro. Los podios se completaron con platas y bronces en pruebas de velocidad y resistencia, consolidando la ventaja de Colombia en el medallero.

La primera jornada había dejado un inicio prometedor para el país: dos oros, tres platas y dos bronces. Kollin Castro se colgó el primer oro para Colombia en los 200 metros meta contra meta mayores damas, mientras que Mariana Imitola brilló en los 5.000 metros puntos juvenil damas para darle la segunda dorada de la jornada a la delegación.

Las platas llegaron gracias a Geiny Pájaro en los 200 metros meta contra meta mayores damas, a Gisell Caicedo en los 200 metros meta contra meta juvenil damas y a Luz Karime Garzón en los 5.000 metros puntos mayores damas. Además, Dairy Londoño y Diego Molina sumaron bronces en el debut del campeonato, redondeando un arranque sólido.

Colombia domina con tranquilidad el medallero

Con los resultados de estos tres días de pista, Colombia cerró con una cosecha de 27 medallas: 10 de oro, 11 de plata y seis de bronce. Una demostración de supremacía en cada jornada que ratifica el liderazgo del país en el patinaje mundial.

En el medallero general, Colombia lidera con amplia ventaja sobre Italia, que ocupa el segundo lugar con cuatro oros, dos platas y tres bronces, seguida por Corea, Chile y Ecuador. Ahora, con la moral en alto, la delegación nacional se prepara para afrontar las competencias de circuito que iniciarán este miércoles, con la mira puesta en seguir ampliando la cuenta de medallas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador