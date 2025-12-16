Posible rival de Colombia en el Mundial podría ser descalificado, ¿cuál es el problema?

Los jugadores de la selección de la República Democrática del Congo y su técnico celebran su clasificación al repechaje intercontinental tras dejar a Nigeria en el camino. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

La Federación de Fútbol de Nigeria (NFF), cuya selección no pudo clasificar a la Copa Mundial que se va a celebrar el año entrante en Estados Unidos, México y Canadá, presentó un reclamo ante la FIFA en contra de la República Democrática del Congo, que en marzo entrante jugará el repechaje.

RD Congo eliminó por penaltis a Nigeria en la llave de la Confederación Africana de Fútbol en la que se resolvió qué equipo de dicho continente jugaría la repesca intercontinental en México. En esa fase también quedaron por fuera de la cita orbital Camerún y Gabón.

A pesar de que en el terreno de juego los congoleños se ganaron un lugar entre los equipos que todavía pueden pelear por un boleto mundialista, la NFF reclamó ese lugar ante la FIFA por presuntas irregularidades en el proceso de nacionalización de al menos seis futbolistas del combinado centroafricano.

“Congo engañó a la FIFA en el proceso de autorización de jugadores”, comentó Mohammed Sanusi, secretario general de la NFF. “La FIFA fue engañada para autorizar a esos jugadores porque no le corresponde interpretar ni aplicar las leyes de ciudadanía nacionales”, agregó el directivo.

Uno de los casos que Sanusi utilizó para ejemplificar el reclamo es el del defensor Aaron Wan-Bissaka, quien nació en Londres y representó a la selección de Inglaterra a nivel juvenil, pero que desde agosto pasado viste los colores de la RD Congo, país del que provienen sus padres.

¿Esto como afecta a Colombia en el Mundial?

El torneo clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 se llevará a cabo en marzo del año entrante y define dos cupos que ya están asignados en la fase de grupos de la cita orbital que se llevará a cabo entre junio del año entrante en Estados Unidos, México y Canadá.

La llave A de la repesca intercontinental se jugará en Guadalajara, donde el ganador del choque entre Nueva Caledonia y Jamaica se medirá en una “final” con la República Democrática del Congo. El ganador de dicho partido definitivo irá al Grupo K de la Copa del Mundo.

Esa zona ya definió la semana pasada a sus participantes en el sorteo que la FIFA realizó en Washington. Portugal, Uzbekistán y, por supuesto, Colombia. De modo que, si la demanda de Nigeria prospera, el cuerpo técnico de la tricolor tendrá que ponerse en la tarea de estudiar a un seleccionado que, en los escritorios, todavía busca un lugar en la máxima cita.

El fixture de Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Colombia abrirá su participación en el Grupo K contra Uzbekistán, un rival debutante en los mundiales que llega con un proyecto en crecimiento y un estilo intenso. Es el partido que, en teoría, permite al equipo empezar el torneo con confianza, será en Ciudad de México (17 de junio).

En el segundo encuentro, la selección se medirá al ganador del repechaje internacional, que saldrá de la llave entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo. Será un duelo clave para encaminar la clasificación y tendrá lugar en Guadalajara (23 de junio).

El cierre del grupo será ante Portugal, el equipo más fuerte de la zona y uno de los candidatos al título. Podría definir el liderato del grupo o la clasificación, convirtiéndose en uno de los duelos más esperados de la fase inicial. Está agendado para el

