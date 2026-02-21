Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo el Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia empató 0-0 con Paraguay en el cierre de la fase de grupos. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Colombia encara este domingo un partido decisivo ante Paraguay en la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 2026. La tricolor no ha sumado puntos en esta instancia y necesita reaccionar de inmediato para no despedirse anticipadamente del sueño mundialista.

La ilusión inicial apuntaba alto. El combinado nacional quería conquistar por primera vez el título continental de la categoría, pero las dos derrotas que sufrió en las fechas anteriores la obligaron a reajustar el objetivo. Ahora la prioridad es asegurar uno de los cuatro cupos al Mundial Sub-20 que se disputará este año en Polonia.

Las caídas, ambas por 1-0, frente a las selecciones de Ecuador Femenina y Brasil dejaron al equipo dirigido por Carlos Paniagua en una posición incómoda. Última en la tabla y sin margen de error, Colombia no solo se alejó del título, sino que comprometió seriamente su clasificación.

El contraste con la primera ronda es notorio. La tricolor fue primera del Grupo A, terminó invicta y no recibió goles, una solidez defensiva que sostuvo al equipo incluso cuando el juego ofensivo no era brillante. En cuestión de días pasó de la ilusión al estado de alarma.

Cuando llegaron los primeros goles en contra, el equipo no tuvo respuestas. Ante Ecuador y Brasil careció de claridad para revertir los marcadores. La posesión fue imprecisa, la circulación lenta y las transiciones ofensivas no sorprendieron, falencias que en el hexagonal se volvieron determinantes.

La falta de profundidad es hoy el principal problema de Carlos Paniagua y sus dirigidas. El combinado nacional acumula varios minutos sin marcar, genera pocas ocasiones y no logra conectar el mediocampo con el ataque. Luce previsible y sin variantes para romper defensas ordenadas.

Además, la confianza construida en la primera fase parece haberse diluido. Los errores defensivos comenzaron a aparecer y cada equivocación pesa más en un contexto de urgencia.

El panorama es claro y por eso ahora es obligatorio ganar este domingo para mantenerse con vida en la pelea por el Mundial. Con Paraguay, Venezuela y Argentina aún por delante, Colombia no puede especular. La reacción debe ser inmediata para sostener su aspiración de estar en la máxima cita de la categoría.

Paraguay vs. Colombia. hora y dónde ver en vivo

Fecha: Domingo 22 de febrero

Lugar: Ypané, Paraguay

Estadio: Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino

Canal: Gol Caracol y Ditu

