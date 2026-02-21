El futbolista colombiano Diego Chará rompió récord en la MLS, ¿de qué se trata?

Diego Chará es ídolo y referente en Portland Timbers. Foto: Portland Timbers

El mediocampista colombiano Diego Chará escribe este sábado una página inédita en la historia de la Major League Soccer, la primera división del fútbol profesional de los Estados Unidos. El capitán de los Porltand Timbers se convertirá en el primer jugador en alcanzar 16 campañas distintas con un solo club.

Chará, nacido en Cali hace 39 años, superará así el registro del estadounidense Graham Zusi, quien defendió durante 15 temporadas los colores de Sporting Kansas City. Juega en EE.UU. desde 2011, tras pasar por equipos de la Liga BetPlay como Quindío, América y Tolima.

En cuatro de sus temporadas en la MLS Diego compartió vestuario con su hermano Yimmi, quien desde 2024 juega para Junior de Barranquilla. Juntos ganaron dos títulos, la MLS is Back de 2020 y la Conferencia Oeste de 2021.

La lista de históricos incluye también a Kyle Beckerman (EE.UU.), Roger Espinoza (Honduras), Jaime Moreno (Bolivia) y Chris Wondolowski (EE.UU.), todos con 14 campañas en un mismo equipo, pero ninguno logró extender su fidelidad hasta la decimosexta temporada.

El hito llega en un contexto especial para el equipo de Óregon. Portland Timbers iniciará su temporada número 16 en la MLS este sábado 21 de febrero frente a Columbus Crew en Providence Park. El escenario celebra su centenario este 2026.

Las cifras respaldan la consistencia del conjunto leñador en los estrenos en casa: en 15 partidos inaugurales como local, Portland registra ocho victorias, cuatro empates y apenas tres empates, con un balance goleador de 34 a favor y 25 en contra.

Para Chará, el compromiso también tendrá un valor estadístico adicional. En caso de sumar minutos alcanzará las 400 apariciones en la MLS, la mayor cifra entre los jugadores de campo activos y la novena más alta en la historia del campeonato estadounidense.

