Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

El futbolista colombiano Diego Chará rompió récord en la MLS, ¿de qué se trata?

El experimentado volante vallecaucano, hermano de Yimmi Chará, es uno de los ídolos de los Portland Timbers.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
21 de febrero de 2026 - 07:08 p. m.
Diego Chará es ídolo y referente en Portland Timbers.
Diego Chará es ídolo y referente en Portland Timbers.
Foto: Portland Timbers
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El mediocampista colombiano Diego Chará escribe este sábado una página inédita en la historia de la Major League Soccer, la primera división del fútbol profesional de los Estados Unidos. El capitán de los Porltand Timbers se convertirá en el primer jugador en alcanzar 16 campañas distintas con un solo club.

Chará, nacido en Cali hace 39 años, superará así el registro del estadounidense Graham Zusi, quien defendió durante 15 temporadas los colores de Sporting Kansas City. Juega en EE.UU. desde 2011, tras pasar por equipos de la Liga BetPlay como Quindío, América y Tolima.

Vínculos relacionados

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo el Sudamericano Femenino Sub-20
Isaac Del Toro ganó la etapa reina del UAE Tour y recuperó el liderato
Bayern Múnich, con Luis Díaz en cancha, venció a Eintracht Frankfurt en la Bundesliga

En cuatro de sus temporadas en la MLS Diego compartió vestuario con su hermano Yimmi, quien desde 2024 juega para Junior de Barranquilla. Juntos ganaron dos títulos, la MLS is Back de 2020 y la Conferencia Oeste de 2021.

La lista de históricos incluye también a Kyle Beckerman (EE.UU.), Roger Espinoza (Honduras), Jaime Moreno (Bolivia) y Chris Wondolowski (EE.UU.), todos con 14 campañas en un mismo equipo, pero ninguno logró extender su fidelidad hasta la decimosexta temporada.

El hito llega en un contexto especial para el equipo de Óregon. Portland Timbers iniciará su temporada número 16 en la MLS este sábado 21 de febrero frente a Columbus Crew en Providence Park. El escenario celebra su centenario este 2026.

Las cifras respaldan la consistencia del conjunto leñador en los estrenos en casa: en 15 partidos inaugurales como local, Portland registra ocho victorias, cuatro empates y apenas tres empates, con un balance goleador de 34 a favor y 25 en contra.

Para Chará, el compromiso también tendrá un valor estadístico adicional. En caso de sumar minutos alcanzará las 400 apariciones en la MLS, la mayor cifra entre los jugadores de campo activos y la novena más alta en la historia del campeonato estadounidense.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Diego Chará

Portland Timbers

MLS

Chará

Portland

Major League Soccer

Yimmi Chará

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.