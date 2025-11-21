Estas son las convocadas de la selección de Colombia para enfrentar a Bolivia

Ivonne Chacón es una de las futbolistas que hace parte de la lista de 23 jugadoras citadas por Angelo Marsiglia para el partido frente a Bolivia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El director técnico Angelo Marsiglia anunció este viernes la convocatoria de la Selección femenina de Colombia para la tercera fecha de la Liga de Naciones de Conmebol, una lista de 23 futbolistas que iniciarán concentración este sábado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

El grupo viajará posteriormente a La Paz, donde la tricolor disputará su siguiente compromiso en el camino clasificatorio. La cita es este 28 de noviembre (4:00 p.m.) en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3.598 metros sobre el nivel del mar.

Colombia encara esta jornada con el objetivo de sostener el andar perfecto que ha mostrado en el inicio del torneo y ratificar su liderato. Con puntaje ideal y una ventaja deportiva que respalda su inicio, el equipo de todos buscará sostener su rendimiento ante el último de la tabla.

Los resultados recientes sostienen el optimismo del equipo dirigido por Angela Masiglia. En la primera fecha, Colombia venció 4-1 a Perú en Medellín y luego, en Quito, se impuso 2-1 sobre Ecuador en un duelo más parejo, pero en el que la jerarquía tricolor se notó.

Dentro de las jugadoras convocadas destaca Linda Caicedo, figura del Real Madrid y una de las referentes del fútbol femenino internacional. La atacante vallecaucana viene de ser incluida esta semana entre las 25 nominadas a los Globe Soccer Awards en la categoría de mejor jugadora del mundo.

La lista también presenta ausencias de peso. Catalina Usme, máxima goleadora histórica de la selección y reciente campeona en Perú con Universitario, no fue citada. Tampoco aparece Mayra Ramírez, delantera del Chelsea, quien continúa su proceso de recuperación tras sufrir una lesión delicada.

La Liga de Naciones de Conmebol funciona como el torneo clasificatorio directo hacia la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. Los dos mejores equipos clasificarán directamente a la cita orbital, mientras que el tercero y el cuarto irán a la repesca intercontinental.

Estas son las convocadas de la selección femenina de Colombia:

1.⁠ ⁠ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)

2.⁠ ⁠CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)

3.⁠ ⁠DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)

4.⁠ ⁠DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)

5.⁠ ⁠GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)

6.⁠ ⁠GREICY LANDÁZURY – Palmeiras (BRA)

7.⁠ ⁠ILANA IZQUIERDO – Atlético San Luis (MEX)

8.⁠ ⁠IVONNE CHACÓN – Chicago Stars F.C (USA)

9.⁠ ⁠JORELYN CARABALÍ – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

10.⁠ ⁠JUANA ORTEGÓN – Independiente Santa Fe (COL)

11.⁠ ⁠KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)

12.⁠ ⁠LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)

13.⁠ ⁠LINDA CAICEDO – Real Madrid C.F. (ESP)

14.⁠ ⁠LIZ KATERINE OSORIO – Atlético Nacional (COL)

15.⁠ ⁠LUISA AGUDELO – Deportivo Cali (COL)

16.⁠ ⁠MARIANA MÚÑOZ – América de Cali (COL)

17.⁠ ⁠MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

18.⁠ ⁠MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)

19.⁠ ⁠MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Atlético Nacional (COL)

20.⁠ ⁠NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)

21.⁠ ⁠VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)

22.⁠ ⁠WENDY BONILLA – Pumas (MEX)

23.⁠ ⁠YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador