Luis Díaz recibió dura sanción de UEFA y se perderá varios partidos de Champions League

Bayern Múnich recibió un revés este viernes a nivel disciplinario. Se trata de la sanción a Luis Díaz, quien fue expulsado el pasado 4 de noviembre durante un partido en el que el gigante bávaro entrentó al París Saint-Germain en la UEFA Champions League.

La acción, que marcó el cierre del primer tiempo en el Allianz Arena, abrió un proceso que ahora condiciona el calendario europeo del vigente campeón alemán. El colombiano no estará disponible durante varias fechas de la competencia de clubes más importante del mundo

La jugada en cuestión que originó la sanción conocida este viernes ocurrió en un balón dividido que Luis Díaz disputó con Achraf Hakimi entrando desde atrás. El colombiano fue inicialmente amonestado por el árbitro central, pero el VAR recomendó revisar la acción por la intensidad del impacto.

RED CARD FOR BAYERN! 🚨



Luis Diaz' frantic half ends early as the Colombian winger sees red! The card was awarded after a VAR check for a challenge on Hakimi. ❌ pic.twitter.com/T9Bfbzjq5l — Sleeper Football (@SleeperFooty) November 4, 2025

Tras observar la repetición, el juez determinó que la entrada del colombiano constituía juego peligroso y cambió la sanción a tarjeta roja directa, dejando a Bayern con diez jugadores. Hakimi se retiró del campo en camilla y entre lágrimas.

UEFA anunció la decisión disciplinaria respecto a Díaz en un documento oficial publicado este viernes. En el comunicado se leía que por “juego brusco”, el colombiano tendrá tres partidos de suspensión. El club bávaro, según informó el medio alemán BILD, prepara una apelación para intentar reducir el castigo.

De mantenerse el fallo, Díaz se perderá los compromisos ante Arsenal en Londres (Fecha 5), el partido en Múnich frente a Sporting de Portugal (Fecha 6) y el duelo frente a Union Saint-Gilloise que tendrá lugar en el Allianz Arena (Fecha 7).

La ausencia del colombiano supone un golpe relevante para Vincent Kompany. Díaz, que completó sus primeros cuatro meses en el club, suma 17 partidos, 11 goles y cinco asistencias, números que lo convierten en una pieza fija y determinante del ataque bávaro.

Heartbreaking scenes from Parc des Princes tonight 😢 Achraf Hakimi stretchered off in tears after that horrific criminal ankle roll from Diaz's reckless tackle,red card well deserved. On your birthday too? Brutal. Speedy recovery, captain! 🇲🇦❤️‍🩹 #HakimiInjury #PSG #UCL #Morocco… pic.twitter.com/0BGodYDV2B — DBS Morocco (@dbsmorocco) November 4, 2025

La entrada de Lucho que derivó en su expulsión dejó secuelas en Hakimi. El lateral marroquí abandonó el estadio en muletas y con una bota ortopédica tras el compromiso. Al día siguiente, PSG confirmó que el jugador sufrió un esguince grave del tobillo izquierdo por una torsión en la cara interna.

El caso ha reabierto el debate sobre el criterio arbitral en acciones de alta intensidad, un punto que UEFA ha buscado unificar desde el ajuste al uso del VAR en fases definitivas. La revisión de la jugada de Díaz encaja en esa línea de tolerancia mínima ante contactos con riesgo sobre la integridad del rival.

Mientras se resuelve la apelación, Bayern deberá reorganizar su ataque para los siguientes compromisos europeos. Una opción que contempla Kompany es Serge Gnabry, quien ha jugado esta temporada más como mediapunta pero cuenta con amplia experiencia también como extremo izquierdo.

