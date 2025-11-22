Así fue el regreso de Barcelona al Camp Nou: goleada, fuegos artificiales y emoción blaugrana

El delantero español #07 del Barcelona, ​​Ferran Torres, celebra con el delantero #19 de España, Lamine Yamal (R), marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Athletic Club Bilbao en el Estadio Camp Nou en Barcelona el 22 de noviembre de 2025. Foto: AFP - LLUIS GENE

Después de 909 días de exilio, el FC Barcelona volvió a casa. Tras más de dos años y medio jugando fuera por la profunda remodelación del Camp Nou, el equipo azulgrana celebró su regreso con una victoria 4-0 frente al Athletic de Bilbao, en la jornada 13 de LaLiga.

El conjunto dirigido por Hansi Flick se colocó líder provisional con 31 puntos, los mismos que el Real Madrid, que este domingo visitará al Elche (11.º). El Barça ocupa la cima por una mejor diferencia de gol (+21 contra +16) respecto a su eterno rival.

La tarde fue una auténtica fiesta blaugrana. Por primera vez desde mayo de 2023, los hinchas pudieron dejar atrás el Estadio Olímpico de Montjuïc y regresar, aunque parcialmente, al renovado Camp Nou.

Ante poco más de 45.000 espectadores, los jugadores sintieron el calor de su casa y una muestra de lo que vivirán cuando el estadio esté completamente terminado —previsto para mediados de 2027, con capacidad para 105.000 personas.

Fiesta de goles y de regreso

Barcelona dominó desde el inicio. A los 4 minutos, Robert Lewandowski, a sus 37 años, abrió el marcador con un zurdazo dentro del área. En el descuento del primer tiempo (45+3’), Ferran Torres amplió la ventaja tras una asistencia de lujo del joven Lamine Yamal, que volvió a ser una de las figuras del partido.

Recién comenzada la segunda parte (48’), Fermín López definió con frialdad un mano a mano ante Unai Simón, y ya sobre el final (90’), Ferran selló el 4-0 definitivo, nuevamente asistido por Yamal.

Athletic Club, octavo y fuera de puestos europeos, jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Oihan Sancet (54’).

En los minutos finales, Raphinha volvió a jugar después de dos meses de lesión. El brasileño fue ovacionado por la afición culé al ingresar al campo.

El triunfo tuvo además un valor simbólico: fue el primer partido del Barcelona sin recibir goles desde septiembre, y repitió la historia de su despedida del Camp Nou, cuando venció 3-0 al Mallorca en mayo de 2023.

Ambiente de celebración

El regreso al Camp Nou fue una jornada para recordar. Hubo música en vivo, fuegos artificiales y una atmósfera de celebración total por el retorno a la casa azulgrana, cuya reapertura se había visto retrasada varias veces en los últimos meses.

Tras esta victoria, Barcelona se prepara para visitar a Chelsea el martes en Stamford Bridge, por la quinta jornada de la Champions League, mientras que Athletic de Bilbao jugará el mismo día como visitante ante el Slavia de Praga.

