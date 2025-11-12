Logo El Espectador
Así juega João Mendes, el hijo de Ronaldinho que está en Inglaterra

El jugador de 20 años, que actualmente milita en las divisiones menores del Hull City de Inglaterra, está construyendo su propio camino.

Diego Daza Gómez
12 de noviembre de 2025 - 10:59 p. m.
Foto: Instagram - João Mendes - Instagram - João Mendes
João Mendes parece ser el heredero —y copia idéntica— de su padre, Ronaldinho. Es un jugador ágil, de gambeta corta, pisa el balón y hace caños. Sin embargo, eso no le gusta. Dice que quiere construir su propia historia.

A sus 20 años, este extremo del Hull City de Inglaterra se abre camino para poder llegar al fútbol profesional. En la Premier League Cup —categoría juvenil de la Premier League— acumula seis participaciones, 326 minutos, un gol y dos asistencias. Tiene el cabello crespo y le gusta sonreír. ¡De tal palo, tal astilla!

No obstante, Mendes busca que su talento hable más fuerte que su herencia, tras haber pasado por clubes como Cruzeiro, Barcelona y Burnley en sus etapas formativas.

El hijo de Ronaldinho

Suele ser difícil que, cuando el padre o la madre son figuras reconocidas, sus hijos logren salir de su sombra. Por lo general, se les conoce como “el hijo de...”, y esto ocurre en todos los ámbitos.

A José Adolfo “el Trencito” Valencia lo recuerdan más por ser hijo del exjugador de la selección de Colombia Adolfo “el Tren” Valencia; a Bronny James —actual jugador de Los Ángeles Lakers—, por ser hijo de la superestrella de la NBA LeBron James, y en la música, por ejemplo, Jaden Smith es más conocido por ser el hijo de Will Smith.

Aunque es hijo de Ronaldinho, ganador del balón de oro en 2005, Mendes tiene claro que quiere construir su propia vida. “No siento ninguna presión, siempre he tenido claro que yo soy yo y él es él”, declaró en una entrevista con la BBC. Actualmente, tiene contrato por un año y asegura que su meta es llegar al primer equipo.

Estoy trabajando duro para ganarme un puesto. El objetivo principal es llegar al primer equipo. Cuando llegué, mi nivel físico no era el adecuado, así que estoy trabajando en ello. Los entrenadores lo entienden y me ayudan mucho”, mencionó el joven brasilero.

Sus padres nunca quisieron que él se dedicara al fútbol, pero Mendes, llevándoles la contraría, decidió escoger esta profesión. ”Mi padre y mi madre nunca quisieron que me dedicara a esto, porque ya sabían lo que iba a pasar. Pero cuando la pasión habla más fuerte, no se puede evitar", confesó en la entrevista.

Sobre la inevitable comparación con su padre, Mendes es consciente de que siempre habrá miradas que lo asocien con el astro brasilero. “Es normal que me vean como su hijo, pero eso no me afecta ni a mí ni a mi forma de jugar”, añadió el joven de 20 años.

Por Diego Daza Gómez

