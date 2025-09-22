Así le fue a Linda Caicedo en el Balón de Oro 2025: resultado sorpresivo

La delantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo celebra el tercer gol del conjunto durante el partido de Liga de Campeones femenino que Real Madrid y Eintracht de Fráncfort disputan este jueves en el estadio Alfredo Di Stéfano. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Teatro del Châtelet en París fue el escenario este lunes de una noche cargada de emociones, brillo y también recuerdos, durante la entrega del Balón de Oro 2025.

Los grandes triunfadores fueron Ousmane Dembélé (PSG) y Aitana Bonmatí (Barcelona), quienes se llevaron los máximos galardones individuales del fútbol mundial.

Linda Caicedo, segunda en el trofeo Kopa femenino

La estrella de Colombia y de Real Madrid estuvo nominada al premio Kopa Femenino, que distingue a la mejor jugadora menor de 21 años.

En el plano individual, Linda Caicedo fue una de las grandes figuras tanto del Real Madrid como de la selección de Colombia, con una temporada marcada por números destacados.

Fue la máxima goleadora sub-21 de la Champions League con tres goles y segunda máxima asistente del mismo torneo. Además, marcó cuatro goles y dio una asistencia en la Copa América, de la cual fue finalista. En la temporada marcó 19 goles y dio 10 asistencias.

Sin embargo, el galardón fue para la española Vicky López.

La delantera del Barcelona, a sus 19 años, se convirtió en la primera futbolista en conquistar este reconocimiento en la categoría femenina, estrenada en esta edición.

Protagonista en la brillante campaña del conjunto azulgrana —campeón de la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, además de finalista de la Liga de Campeones—, Vicky López brilló con luz propia.

“Lo primero que se me viene a la mente es la familia. Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me está cuidando para ser mejor persona”, aseguró.

Lista completa de ganadores del Balón de Oro 2025

Balón de Oro masculino:

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain).

Balón de Oro femenino:

Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain).

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra).

Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal).

Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelona).

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Lev Yashin (mejor portero):

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City).

Trofeo Lev Yashin (mejor portera):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea).

Premio Sócrates (acción solidaria)

Fundación Xana.

Mejor equipo masculino:

Paris Saint-Germain.

Mejor equipo femenino:

Arsenal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador