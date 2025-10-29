Logo El Espectador
Así podrá ver la Copa del Rey 2025 en Colombia

El torneo más antiguo de España llega con figuras como Mbappé, Vinicius y Lewandowski.

Redacción Deportes
29 de octubre de 2025 - 01:31 p. m.
El defensa francés del Barcelona Jules Koundé (d) celebra el tercer gol de su equipo durante la final de la Copa del Rey que disputan Real Madrid y FC Barcelona hoy sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.
Foto: EFE - Julio Muñoz
Win Sports anunció la adquisición de los derechos de transmisión de la Copa del Rey y la Supercopa de España, dos de los torneos más importantes del fútbol europeo.

Desde esta temporada, los aficionados podrán seguir los partidos de ambos campeonatos, desde las rondas iniciales hasta la gran final, con presencia de figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Julián Álvarez, entre otros.

También será la oportunidad de ver en acción a varios colombianos que militan en el fútbol español, como Nelson Deossa, Yáser Asprilla y Juan Camilo Hernández.

La primera ronda ya se está disputando y este miércoles 29 de octubre se podrán ver los siguientes partidos:

  • CD Sant Jordi vs. Osasuna – 1:00 p.m.
  • Atlètic Sant Just vs. Mallorca – 2:00 p.m.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

