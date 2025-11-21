Logo El Espectador
Así podrá ver los cuadrangulares de la Liga BetPlay en cine: salas, horarios y transmisiones

Royal Films y Win Sports proyectarán los cuadrangulares en pantalla gigante, con sonido envolvente y funciones especiales.

Redacción Deportes
21 de noviembre de 2025 - 05:37 p. m.
Jugadores de Santa Fe, en el partido ante La Equidad por la fecha trece de la Liga Betplay 2025-II.
Jugadores de Santa Fe, en el partido ante La Equidad por la fecha trece de la Liga Betplay 2025-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II avanzan y, en paralelo, los hinchas tendrán una nueva forma de vivir el torneo: Royal Films y Win Sports anunciaron una alianza para proyectar en salas de cine algunos de los encuentros más importantes del campeonato.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia colectiva distinta, con pantalla gigante, sonido envolvente y proyección en alta calidad, elementos que pueden replicar la emoción de un estadio o de una transmisión tradicional.

Según Royal Films, esta apuesta responde a la tendencia global de abrir los complejos de cine a eventos en vivo, ampliando las posibilidades de consumo alrededor del fútbol profesional colombiano.

Combo especial y contenido exclusivo

Como parte del anuncio, la cadena confirmó que los asistentes podrán adquirir el Combo Win Sports, compuesto por bebida (cerveza o productos Postobón), crispeta personal, perro caliente y un Pin Win Audio, un código promocional que desbloquea contenido exclusivo durante el partido como comentarios exclusivos, relatos alternativos y experiencias de audio especiales diseñadas para complementar cada partido.

La programación completa y la disponibilidad por ciudad pueden consultarse en www.cinemasroyalfilms.com y en la aplicación oficial de la cadena en App Store y Play Store.

Primer partido en pantalla gigante: Santa Fe vs. Fortaleza

El debut de esta experiencia será con uno de los duelos de la fecha 2 de los cuadrangulares: Santa Fe vs. Fortaleza, este sábado 22 de noviembre a las 4:30 p.m.

Este partido estará disponible en las siguientes salas de Royal Films en Bogotá:

  • Paseo Villa del Río
  • San Rafael
  • Altavista
  • Plaza de las Américas

La cadena explicó que estos complejos cuentan con tecnología apta para transmisiones en vivo con audio cinematográfico, lo que garantiza una experiencia inmersiva durante los 90 minutos.

Así cerró la primera fecha de los cuadrangulares

La primera fecha dejó un panorama totalmente parejo: los cuatro partidos terminaron 1-0, con Nacional, Junior, Tolima y Bucaramanga arrancando con tres puntos; mientras que Medellín, América, Santa Fe y Fortaleza quedaron sin unidades.

Estos son los partidos de la segunda fecha:

Sábado 22 de noviembre – Grupo B

  • Santa Fe vs. Fortaleza | 5:00 p.m. | El Campín.
  • Tolima vs. Bucaramanga | 7:30 p.m. | Manuel Murillo Toro.

Domingo 23 de noviembre – Grupo A

  • Medellín vs. Nacional | 5:45 p.m. | Atanasio Girardot.
  • América vs. Junior | 8:00 p.m. | Pascual Guerrero.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

