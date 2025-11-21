Logo El Espectador
Inicia el Mundial Femenino de Futsal de la FIFA: hora y dónde ver el debut de Colombia

La selección nacional debutará este sábado 22 de noviembre en el histórico primer Mundial de Futsal Femenino de la FIFA.

Diego Alejandro Daza Gómez
21 de noviembre de 2025 - 05:17 p. m.
La selección de Colombia de futsal logró su clasificación al Mundial tras finalizar en el tercer lugar de la Copa América.
Foto: FCF
La selección de Colombia femenina de futsal inicia este sábado su participación en el primer Mundial oficial de la FIFA, que se disputa en Pásig, en el área metropolitana de Manila, Filipinas. El equipo nacional hace parte del Grupo B, junto a Canadá, España y Tailandia, y buscará uno de los dos cupos a los cuartos de final.

El debut será este sábado 22 de noviembre, cuando el equipo colombiano enfrente a Canadá en el Philsports Arena, escenario donde se jugarán todos los partidos del torneo. El encuentro está programado para las 4:00 a. m. (hora de Colombia) y contará con transmisión oficial.

Colombia llega a esta cita tras conseguir el tercer lugar en la Copa América disputada en Brasil a comienzos de año, resultado que le otorgó el último cupo sudamericano al Mundial. En esa competencia, la selección superó a Paraguay 4-1 en el duelo por el tercer puesto.

Las tres selecciones sudamericanas —Argentina, Brasil y Colombia— llegaron a la cita tras ocupar los primeros lugares en la Copa América de este año, torneo que entregó cupos directos a los equipos más destacados del continente.

El Mundial se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre, con 16 selecciones divididas en cuatro grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final en un torneo que marca un hito para el futsal femenino a nivel global.

Calendario de Colombia en la fase de grupos

Fecha 1

  • Colombia vs. Canadá

Fecha: sábado 22 de noviembre

Lugar: Philsports Arena, Pásig

Hora: 4:00 a. m. (hora de Colombia)

TV: FIFA +

Fecha 2

  • Colombia vs. España

Fecha: martes 25 de noviembre

Lugar: Philsports Arena, Pásig

Hora: 7:30 a. m. (hora de Colombia)

TV: FIFA +

Fecha 3

  • Colombia vs. Tailandia

Fecha: viernes 28 de noviembre

Lugar: Philsports Arena, Pásig

Hora: 5:00 a. m. (hora de Colombia)

TV: FIFA +

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

