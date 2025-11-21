Gerardo Bedoya entra al Guinness como el futbolista con más expulsiones de la historia

Gerardo Bedoya, exjugador colombiano y campeón de la Copa América 2001.

Gerardo Bedoya fue un guerrero dentro de la cancha. Nunca se guardaba nada: luchaba cada balón como si fuera el último y defendía con alma y corazón el escudo que llevaba en el pecho. Hacía el trabajo sucio, ese que pocos ven, pero que resulta vital para cualquier equipo del mundo.

Esa misma garra que lo llevó al límite también le valió el respeto —y en muchos casos el cariño— de clubes e hinchadas rivales. Bedoya fue campeón con Deportivo Cali, con Racing de Avellaneda —rompiendo una sequía de 35 años— y con Santa Fe, que volvió a gritar campeón después de 37 temporadas.

Con la selección de Colombia conquistó la Copa América 2001, el único título continental de la tricolor. Además, vistió las camisetas de Millonarios, Boca Juniors, Atlético Nacional y otros grandes del continente.

El Guinness de Bedoya

Pero esa intensidad también tenía un precio. Bedoya terminó por imponer un récord mundial: 46 expulsiones, la mayor cantidad registrada para un futbolista profesional. Su nombre volvió a ser noticia porque esa marca ya aparece de manera oficial en los ‘Guinness World Records’, donde figura como el jugador con más tarjetas rojas de la historia.

En su página oficial, Guinness detalla: “Durante sus 20 años de carrera como jugador, de 1995 a 2015, Gerardo ‘La Bestia’ Bedoya (Colombia) fue expulsado 46 veces. Este defensor/mediocampista defensivo, conocido por su juego aguerrido, disputó 49 partidos con la selección nacional. El 24 de marzo de 2016, Bedoya debutó como entrenador del Independiente Santa Fe durante el partido contra Atlético Junior, y fue expulsado a los 21 minutos por increpar a los árbitros”.

¿Qué dijo Bedoya?

En su cuenta de Instagram, el exjugador celebró la noticia con humor: “Ya intuíamos que teníamos el récord mundial de tarjetas rojas de fútbol. Pero nos acaban de avisar que estamos en la página de los World Guinness Records. ¿Qué dicen, vamos por el certificado y que nos lo entreguen?”, escribió junto a una imagen con el mensaje: “Colombia, tu hijo tiene el título de ‘Guinness World Records’ en tarjetas rojas de fútbol”.

La revelación ha generado reacciones diversas. Algunos la ven como una mancha de violencia en su carrera; otros, como una muestra más de la garra que siempre lo caracterizó. También hay quienes lo toman con humor por lo insólito del récord.

“Siquiera se vuelve simpático ahora, porque ha sido muy duro convivir con esto. Todo el mundo dijo que eran 46 rojas, yo nunca las conté… Ahora me dicen que lo mandan al ‘Guinness Records’, pero hasta el momento no he recibido plata, por eso”, declaró Bedoya en diálogo con Caracol Radio.

¿Qué dicen sus colegas?

Jhonny Ramírez, campeón con Millonarios en 2012 y recordado por haber sido el jugador al que Bedoya le dio una patada en la cara en pleno clásico —acción que le costó una suspensión de 15 fechas y una multa económica—, comentó con humor:“Gerardo, yo aporté un 10 %, ¿cuánto me toca…?”

El periodista Nicolás Samper también reaccionó:“¡Hay que pelear por ese título, Gerard!”

Y entre los hinchas, uno de los mensajes más destacados fue este: “Puede tener todas las tarjetas rojas del mundo, pero también tenía toda la personalidad y profesionalismo en cada equipo que jugó”.

