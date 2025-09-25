Así quedaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025

AMDEP4134. LA PLATA (ARGENTINA), 25/09/2025.- Jugadores de Flamengo celebran el triunfo este jueves, al finalizar un partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo en el estadio Jorge Luis Hirschi, en la Plata (Argentina). EFE/ Demian Alday Foto: EFE - Demian Alday

Flamengo derrotó a Estudiantes en penaltis por 4-2 (2-2 en el global) y ahora se enfrentará a Racing de Avellaneda en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

En la otra llave, Palmeiras enfrentará a Liga de Quito, que dejó afuera a São Paulo en cuartos y al actual campeón Botafogo en octavos.

Los juegos de ida de las semifinales se jugarán el miércoles 22 de octubre, mientras que la vuelta será una semana después, el miércoles 29 de octubre.

La final de la Copa Libertadores 2025 será el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores 2025

