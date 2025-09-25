Barcelona sufrió contra Real Oviedo, pero terminó festejando: así quedó en LaLiga

El delantero polaco #09 del Barcelona, ​​Robert Lewandowski (izq.), celebra con su compañero de equipo, el defensa español #05 del Barcelona, ​​Pau Cubarsi, tras marcar su segundo gol durante el partido de la liga española entre el Real Oviedo y el FC Barcelona en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo el 25 de septiembre de 2025. Foto: AFP - MIGUEL RIOPA

Barcelona se impuso este jueves por 3-1 al recién ascendido Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en el cierre de la 6ª jornada de LaLiga española, tras remontar un gol en contra, por lo que el equipo culé duerme segundo a dos puntos del líder Real Madrid.

Con un tremendo disparo desde 40 metros acompañado por un error del arquero Joan García, Alberto Reina (33) adelantó al conjunto asturiano.

Pero los pupilos de Hansi Flick lograron dar la vuelta al marcador gracias a los tantos sucesivos de Eric García (56), el polaco Robert Lewandowski (70) y el uruguayo Ronald Araujo (88).

Con este triunfo, el Barça suma 16 unidades y sigue la estela del Real Madrid (pleno de 18 puntos), que venció el martes por 4-1 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia.

Los pupilos de Hansi Flick gozaron de más ocasiones claras en la primera mitad en su partido en Oviedo, pero no lograron materializarlas.

Hasta tres situaciones de peligro las protagonizó el atacante inglés Marcus Rashford, pero el arquero Aarón Escandell se interpuso en sus cañonazos. Una cuarta la tuvo el extremo brasileño Raphinha, que no encontró el gol al estrellarse el esférico con el poste.

Al cuadro asturiano le costaba mantener el balón y generar pases claros, pero el fallo del arquero Joan García tras salir a cortar una pelota puso el partido cuesta arriba para los culés.

El guardameta, que intentó conservar la posesión, entregó el esférico a Reina, que preparó la pierna para mandarlo desde lejos al fondo de la red (33).

Flick quitó hierro al fallo de García: “Es el estilo que queremos que juegue, y puede pasar”, explicó el preparador alemán en rueda de prensa.

“Es un portero fantástico... un error y ellos lo aprovechan, pero así es el fútbol”, agregó el técnico del Barça.

Por alto

Tras la reanudación, el juego del Barça no fluía, pero un latigazo de Ferran Torres obligó a Escandell a realizar un paradón. Sin embargo, el despeje acabó cerca de Eric García (56), quien anotó sin oposición.

Poco después, un remate de cabeza de Lewandowski (70) tras un centro del neerlandés Frenkie de Jong puso por delante a los catalanes.

También por alto marcó Araujo después de un saque de esquina para sentenciar el triunfo culé en el 88.

“En la segunda parte, dije a mi equipo que teníamos que continuar, que teníamos que jugar con calma, estar convencidos de jugar con el balón, y lo hicimos bien”, afirmó Flick.

“El Oviedo juega bien al fútbol y en la primera parte hemos tenido problemas para finalizar y en la segunda hemos jugado más rápido. Al final hemos marcado tres goles”, analizó por su parte Lewandowski ante el micrófono de Movistar+.

Así quedó la tabla de la Liga de España 2025

