Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Liga de Quito, a semifinales de Copa Libertadores: vea la victoria sobre São Paulo

Con gol del colombiano Jeison Medina, el equipo ecuatoriano tumbó al legendario tricolor paulista.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de septiembre de 2025 - 12:25 a. m.
Jeison Medina (i) de LDU celebra un gol este jueves, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Sao Paulo y LDU Quito en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil).
Jeison Medina (i) de LDU celebra un gol este jueves, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Sao Paulo y LDU Quito en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil).
Foto: EFE - Isaac Fontana
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Liga de Quito venció 1-0 este jueves al São Paulo en el estadio Morumbí y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, en las que se cruzará con el todopoderoso Palmeiras.

El colombiano Jeison Medina aprovechó un largo pelotazo para marcar en el minuto 42 el gol del equipo ecuatoriano, que la semana pasada había ganado 2-0 en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito.

Vínculos relacionados

Barcelona sufrió contra Real Oviedo, pero terminó festejando: así quedó en LaLiga
Así será la séptima jornada del Clásico RCN 2025: recorrido, hora y TV
Así quedó la clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la etapa reina

Aunque el equipo brasileño se lanzó al ataque con insistencia, los Albos resistieron con orden y contaron con una gran noche del arquero Gonzalo Valle.

Liga enfrentará en semifinales al potente Palmeiras del entrenador portugués Abel Ferreira, que el miércoles consiguió su pase con un triunfo 3-1 ante River Plate.

Los quiteños venían de eliminar en la fase anterior a otro equipo brasileño, el campeón defensor Botafogo.

En la otra semifinal espera Racing por Flamengo o Estudiantes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

são paulo - ldu quito

sao paulo fc

sao paulo

sao paulo vs

liga de quito

jeison medina

sao paulo vs liga de quito

são paulo vs. ldu quito

ldu quito

ldu

jeison medina gol

ldu quito gol

copa libertadores

copa libertadores 2025

libertadores 2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.