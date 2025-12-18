Logo El Espectador
Así quedaron los cruces de la Champions League femenina, con Linda Caicedo y Mayra Ramírez

Las colombianas tendrán participación en la siguiente ronda de la máxima competición europea a nivel de clubes.

Diego Alejandro Daza Gómez
18 de diciembre de 2025 - 09:02 p. m.
La delantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo celebrando su gol.
Foto: EFE - SERGIO PÉREZ
Linda Caicedo y Mayra Ramírez siguen siendo figuras en el fútbol internacional. Las dos colombianas se destacaron con sus equipos en la fase de grupos de la Champions League Femenina 2025/26 y consiguieron avanzar en el torneo. Sin embargo, las jugadoras no disputarán, de una vez, la misma instancia.

Por el lado de la delantera del Real Madrid, su equipo deberá jugar los ‘play-offs’ clasificatorios para así avanzar a los cuartos de final del certamen, esto debido a que quedaron séptimas en la clasificación general de la tabla. El duelo lo disputarán contra Paris FC, equipo que terminó en la décima casilla.

Caicedo, en la actual temporada de la Liga de Campeones, acumula dos goles y cinco asistencias en ocho partidos disputados.

Por su lado, Mayra Ramírez —que sufrió una rotura en el isquiotibial derecho y está en recuperación—, estrella de Chelsea, sí clasificó de manera directa a los cuartos de final del certamen, debido a que quedó en la tercera posición en la tabla general. Su equipo se enfrentará al ganador de la llave entre Arsenal, de Inglaterra, y Oh Leuven, de Bélgica.

Ramírez jugó nueve partidos en lo que va transcurrido de la Champions League femenina, en dichos encuentros, contribuyó en tres goles y una asistencia.

¿Cómo funciona la Champions League femenina?

El principal certamen a nivel de clubes en Europa se desarrolló entre 18 clubes en la fase de grupos. Ahí cada equipo tenía que jugar seis partidos para tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Los cuatro primeros equipos en la clasificación quedaban con el cupo asegurado a los cuartos de final del torneo. Del quinto al decimosegundo, lograban la clasificación a los ‘play-offs’.

Siendo así, al final de la fase de grupos, Barcelona, Bayern Múnich, Lyon y Chelsea lograron quedar en las primeras cuatro casillas y sellaron su clasificación a los cuartos de final, desde donde esperan a los equipos ganadores de los ‘play-offs’, que se desarrollarán entre los días 11/12 y 18/19 de febrero.

Después de esto, el certamen seguirá el formato habitual en partidos de ida y vuelta en los cuartos de final, semifinal y final, hasta definir al nuevo club que se hará con la Champions League Femenina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.

