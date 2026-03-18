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Barcelona aplastó a Newcastle y avanzó a los cuartos de final de la Champions League

El cuadro catalán dominó con autoridad la vuelta de su llave de octavos de final y se metió entre los ocho mejores equipos de Europa.

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Daniel Bello
Daniel Bello
18 de marzo de 2026 - 07:53 p. m.
Robert Lewandowski (izq.) y Lamine Yamal celebran uno de los goles con los que Barcelona goleó a Newcastle United.
Robert Lewandowski (izq.) y Lamine Yamal celebran uno de los goles con los que Barcelona goleó a Newcastle United.
Foto: EFE - Siu Wu
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Barcelona selló este martes su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26 tras imponerse con autoridad 8-3 en el global al Newcastle United inglés. Aunque la vuelta tuvo un primer tiempo equilibrado, los culés desataron todo su poder ofensivo en la segunda mitad para sentenciar la serie.

En el duelo de ida, disputado en St James’ Park, Newcastle logró incomodar al Barcelona con una presión alta y transiciones rápidas. Los del norte de Ingalterra estuvieron cerca de llevarse la victoria con una anotación de Harvey Barnes, pero un penalti convertido por Lamine Yamal en el cierre decretó el 1-1 definitivo.

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La vuelta, jugada en el Camp Nou, arrancó con un ritmo intenso y de ida y vuelta. Raphinha, de gran momento en el cuadro catalán, abrió el marcador a los seis minutos, pero la visita reaccionó rápidamente por intermedio de Anthony Elanga, quien devolvió la igualdad a una serie que no daba respiro.

De hecho, el propio Elanga se convirtió en el protagonista de la primera mitad al firmar un doblete al minuto 28, equilibrando nuevamente el marcador tras el 2-1 parcial anotado poco antes por Marc Bernal. Sin embargo, antes del descanso, Yamal apareció otra vez desde los 12 pasos para establecer el 3-2.

La resistencia de Newcastle se desmoronó en la segunda mitad del compromiso. Fermín López amplió la diferencia tras quedar mano a mano frente al arquero, en una jugada que prácticamente dejó sentenciada la eliminatoria y evidenció las grietas defensivas del conjunto inglés.

Luego emergió la figura del experimentado Robert Lewandowski, determinante en el complemento. Primero anotó de cabeza tras un centro de Raphinha en un tiro de esquina y, más tarde, selló su doblete con un potente derechazo cruzado tras una asistencia de Yamal.

Pero el festival ofensivo no se detuvo ahí. Un error en salida de Newcastle le permitió a Raphinha tener una nueva ocasión clara para ampliar la diferencia. No obstante, no todo fue positivo, ya que Joan García, portero titular del Barcelona, salió lesionado en los minutos finales.

Tras pasarle por encima al Newcastle, el Barcelona ahora espera rival en cuartos de final, que saldrá de la serie entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur, una llave que, de momento, favorece ampliamente al conjunto madrileño, que se impuso 5-2 en el Metropolitano con el argentino Julián Álvarez como figura.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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