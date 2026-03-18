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Estas son las figuras que correrán la Maratón de Cali 2026

El japonés Yuki Kawauchi y la marroquí Fátima Gardadi lideran el grupo de atletas de élite que dirán presente en la capital vallecaucana.

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Redacción Deportes
18 de marzo de 2026 - 09:36 p. m.
Yuki Kawauchi, atleta japonés que ganó la Maratón de Boston en 2018.
Yuki Kawauchi, atleta japonés que ganó la Maratón de Boston en 2018.
Foto: Cortesía
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La Maratón de Cali 2026, primera prueba con Sello Élite de World Athletics de Suramérica, anunció este miércoles su campo internacional de competidores. El grupo incluye 10 hombres con mejores tiempos por debajo de 2:10 horas y 10 mujeres bajo las 2:28. La segunda edición del evento se disputará el domingo 3 de mayo.

Esta carrera contará con cerca de 20.000 atletas de más de 40 países. Entre los inscritos figura el japonés Yuki Kawauchi, quien acumula 128 maratones por debajo de 2:20 y 80 bajo las 2:15, además del triunfo en el Maratón de Boston 2018, uno de los recorridos más exigentes del calendario mundial.

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En la rama femenina sobresale la marroquí Fátima Gardadi, medallista de bronce en los Mundiales de Budapest 2023 y clasificada entre las diez primeras en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024. Su presencia le añade al evento un respaldo de resultados concretos en las competencias de mayor nivel del atletismo mundial.

El campo también reúne a los actuales campeones del evento, Evans Mayaka y Emmah Ndiwa, al keniano Abel Kirui —campeón mundial en 2009 y 2011, plata olímpica en Londres 2012—, a su compatriota Veronicah Nyaruai, medallista mundial de cross country, a la eritrea Nazret Weldu, ganadora en Daegu y Viena, y al etíope Habtamu Birlew, campeón en Buenos Aires.

Más de 500 millones en premios

La organización distribuirá más de 500 millones de pesos en premios entre ganadores y atletas que superen los tiempos establecidos para los bonos especiales. Los vencedores del maratón, tanto en hombres como en mujeres, recibirán 15.000 dólares. Los tres primeros colombianos en la prueba ganarán 10, 6 y 4 millones de pesos, respectivamente.

El esquema de bonos contempla tres niveles. El primero otorga 2.000 dólares al ganador que supere el récord del recorrido: 2:11:04 en hombres y 2:29:23 en mujeres. El segundo entrega 5.000 dólares a los tres primeros que bajen de 2:11 en hombres y 2:28 en mujeres. El tercero, solo para ganadores, premia con 10.000 dólares a quienes corran bajo 2:10 y 2:26.

Los atletas colombianos tendrán además un incentivo adicional si superan los récords nacionales establecidos en suelo colombiano. En hombres, la marca de referencia es 2:15:53, de Jeisson Suárez. En mujeres, 2:39:53, de Kellys Arias. Quienes mejoren esos tiempos recibirán un reconocimiento económico en una categoría separada del podio general.

La prueba de 15 kilómetros también tiene estructura de premios. El primer lugar recibirá 6 millones de pesos; el segundo, 4 millones; el tercero, 3 millones. Adicionalmente, quienes superen las marcas de 45:15 en hombres y 52:34 en mujeres obtendrán un bono de 2,5 millones de pesos por rendimiento, independientemente de la posición final.

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Por Redacción Deportes

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