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EN VIVO: Bayern Múnich y Atalanta empatan en la Champions League

El seis veces campeón de Europa recibe en el Allianz Arena al club italiano por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

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Redacción Deportes
18 de marzo de 2026 - 08:22 p. m.
Luis Díaz durante el encuentro de ida entre Atalanta y Bayern Múnich en los octavos de final de la Champions League.
Luis Díaz durante el encuentro de ida entre Atalanta y Bayern Múnich en los octavos de final de la Champions League.
Foto: AFP - MARCO BERTORELLO
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Bayern Múnich tiene pie y medio en cuartos de final. No obstante, debe jugar esta tarde la vuelta contra Atalanta para oficializar su puesto en los cuartos. Con el marcador global en 6-1 a favor de los alemanes, es muy poco probable que el equipo italiano pueda poner nerviosos a Luis Díaz y compañía.

Sin embargo, en busca de seguir afianzando su candidatura a ganar la Champions, Bayern no debería tener muchos problemas para vencer otra vez al cuadro de Bergamo. No solo porque el contexto le es abultadamente favorable, sino porque es una muestra de dominio, tenacidad y constancia.

Todos estos son valores que construyen campeones, tal cual lo quiere hacer el estratega belga Vincent Kompany. Además, no hay que perder de vista que del otro lado, en caso de terminar de clasificar, lo espera Real Madrid que viene de golear en su estadio a Manchester City y de volver a ganarle de visita.

Minuto a Minuto de Bayern vs. Atalanta en Champions:

Hace 5 horas

El asedio es todo del Bayern Múnich

⏱️ 20′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣🔵⚫ATA: La intensidad del Bayern Múnich empujó a todo Atalanta a su área. Incluso los defensores centrales del equipo bávaro superan con frecuencia la mitad de la cancha con el balón en los pies.

Hace 5 horas

Nueva llegada peligrosa de Bayern

⏱️ 15′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣🔵⚫ATA: Aleksandr Pavlovic recibió apenas afuera del área y desde el carril central soltó un remate fuerte que exigió a Sportiello, quien despejó hacia un costado. Atalanta resiste como puede.

Hace 5 horas

Luis Díaz estuvo cerca de marcar

⏱️ 10′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣🔵⚫ATA: Isak Hien trató de devolver la pelota de cabeza a Sportiello, pero Luis Díaz fue más vivo y por poco manda la pelota al fondo de la red tras atravesarse en el pase que intentó el central. Bayern domina el partido.

Hace 5 horas

Primera llegada de Bayern Múnich

⏱️ 5′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣🔵⚫ATA: Harry Kane filtró una pelota que Raphael Guerreiro conectó dentro del área y le dio destino de puerta, aunque sin fortaleza ni ubicación, por lo que fue fácil de controlar para Marco Sportiello.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Bayern Múnich y Atalanta

⏱️ 1′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣🔵⚫ATA: El francés Benoît Bastien hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Allianz Arena. La serie va 6-1 a favor del onceno alemán, por lo que este duelo se siente más como un trámite.

Hace 5 horas

El ambiente en el Allianz Arena

Hay más de 70.000 almas en el Allianz Arena. El ambiente es festivo en las tribunas del principal escenario deportivo de Múnich. Bayern Múnich saltó al campo con una nómina mixta, mientras que Atalanta lo hizo con lo mejor que tiene.

Hace 5 horas

El clima en Múnich

Será una noche fría en Múnich al sur de Alemania, con una temperatura de entre 4° y 5° grados celsius. La probabilidad de precipitaciones en esta región de Baviera es prácticamente nula y la humedad es del 79%.

Hace 6 horas

El encargado de impartir justicia

La UEFA designó al árbitro francés Benoît Bastien para dirigir el partido entre Bayern Múnich y Atalanta. Sus compatriotas Hicham Zakrani y Aurélien Berthomieu serán sus jueces de línea. Bastien Dechepy, también de Francia, estará a cargo del VAR.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Atalanta

Raffaele Palladino dispuso de un 3-4-3 para enfrentar al Bayern Múnich: Marco Sportiello; Odilon Kossounou, Isak Hein, Giorgio Scalvini; Raoul Bellanova, Mario Pasalic, Éderson, Lorenzo Bernasconi; Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Kamaldeen Sulemana.

Actualización claveHace 6 horas

Luis Díaz titular con Bayern

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Por Redacción Deportes

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