Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores: ¿cómo le fue a los colombianos?

La Copa Libertadores 2026 contará con cuatro equipos colombianos en la fase de grupos. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

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La Copa Libertadores 2026, el torneo de clubes más importante del continente, ya tiene definidos sus grupos tras el sorteo realizado este jueves en Luque, Paraguay. En acción habrá cuatro equipos colombianos.

Santa Fe y Junior de Barranquilla aseguraron su lugar de manera directa, luego de consagrarse campeones de la Liga BetPlay en el primer y segundo semestre de 2025, respectivamente. Ambos clubes llegan con la ilusión de ser protagonistas desde el inicio de la competencia.

Por su parte, Deportes Tolima e Independiente Medellín lograron su clasificación tras superar las exigentes fases previas. Con este panorama, Colombia contará con una representación amplia en la fase de grupos, en busca de trascender y recuperar protagonismo en el escenario continental.

¿Cómo le fue a los clubes colombianos?

La fase de grupos de la Copa Libertadores dejó un panorama exigente para los clubes colombianos tras el sorteo realizado en Luque, Paraguay. Independiente Medellín quedó ubicado en el Grupo A junto a Flamengo y Estudiantes de La Plata, mientras que Deportes Tolima hará parte del Grupo B con Club Nacional como cabeza de serie.

Por su parte, Independiente Santa Fe tendrá un grupo de alto calibre en el Grupo E, donde se medirá ante Peñarol y Corinthians, además de Platense, que tiene pinta de ser el rival más accesible. El equipo bogotano buscará aprovechar su localía.

Finalmente, Junior de Barranquilla integrará el Grupo F, en el que enfrentará a Palmeiras y Cerro Porteño. Con cuatro representantes en competencia, Colombia tendrá una presencia destacada en la fase de grupos, con retos de alto nivel desde el arranque del torneo continental.

Así quedaron los grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026:

Grupo A:

- Flamengo (Brasil)

- Estudiantes de la Plata (Argentina)

- Cusco (Perú)

- Independiente Medellín (Colombia)

Grupo B:

- Club Nacional (Uruguay)

- Universitario (Perú)

- Coquimbo Unido (Chile)

- Deportes Tolima (Colombia)

Grupo C:

- Fluminense (Brasil)

- Bolívar (Bolivia)

- Deportivo La Guaira (Venezuela)

- Independiente Rivadavia (Argentina)

Grupo D:

- Boca Juniors (Argentina)

- Cruzeiro (Brasil)

- Universidad Católica (Chile)

- Barcelona (Ecuador)

Grupo E:

- Peñarol (Uruguay)

- Corinthians (Brasil)

- Santa Fe (Colombia)

- Platense (Argentina)

Grupo F:

- Palmeiras (Brasil)

- Cerro Porteño (Paraguay)

- Junior (Colombia)

- Sporting Cristal (Perú)

Grupo G:

- Liga de Quito (ECU)

- Lanús (Argentina)

- Always Ready (Bolivia)

- Mirassol (Brasil)

Grupo H:

- Independiente del Valle (Ecuador)

- Libertad (Paraguay)

- Rosario Central (Argentina)

- Universidad Central (Venezuela)

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