Esta es la convocatoria de Colombia para enfrentarse a Croacia y Francia: mire los nombres

James Rodríguez lidera la convocatoria de la selección de Colombia. Foto: EFE - Giorgio Viera

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La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la convocatoria de la selección de Colombia para la doble fecha de amistosos de marzo, en la que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Croacia el 26 y frente a Francia el 29. El grupo se concentrará en Orlando, Estados Unidos, antes de viajar a Washington D.C., en una gira que servirá como termómetro de cara a los próximos retos internacionales.

En defensa aparecen las principales novedades de la lista. Regresan Déiver Machado y Juan David Cabal, dos laterales que refuerzan la banda izquierda tras varias convocatorias ausentes. En contraste, se destacan las ausencias de Carlos Cuesta y Andrés Román, habituales en procesos anteriores, lo que marca un ajuste claro en la estructura defensiva del equipo.

En la mitad del campo también hay decisiones llamativas. No fueron tenidos en cuenta Juan Camilo Portilla ni Yáser Asprilla, dos jugadores que venían sumando minutos en convocatorias recientes. En cambio, el técnico mantiene una base de experiencia con nombres como Jefferson Lerma, Richard Ríos y Jorge Carrascal, apostando por equilibrio y continuidad.

El caso más llamativo es el de James Rodríguez, quien fue convocado pese a haber disputado apenas un partido en los últimos cuatro meses. Su presencia confirma la confianza del cuerpo técnico en su jerarquía y liderazgo dentro del grupo, en una convocatoria que también mantiene referentes ofensivos como Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba.

La lista de 26 jugadores combina experiencia y renovación en una ventana que será exigente. Colombia enfrentará a dos selecciones europeas de alto nivel en pocos días, con el objetivo de afinar su funcionamiento colectivo y consolidar variantes. Más allá de los resultados, estos amistosos serán clave para que Lorenzo defina nombres y roles en una base que empieza a tomar forma rumbo a los grandes desafíos que se vienen.

Convocados de la selección de Colombia

¡𝑳𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑶𝑹𝑮𝑼𝑳𝑳𝑶! 😎👊



Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo 🆚 🇭🇷 y 🇫🇷.



🔗 https://t.co/fS1MxGtHOS#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/9FchgD9a1y — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2026

Arqueros

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

David Ospina – Atlético Nacional

Defensas

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

Volantes

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Atacantes

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

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