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¿De qué van Luis Díaz y Luis Suárez en la tabla de goleadores de la Champions?

El extremo izquierdo de Bayern Múnich tiene cuatro goles, mientras que el delantero del Sporting de Lisboa ha anotado cinco dianas en el torneo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de marzo de 2026 - 11:36 p. m.
Luis Fernando Díaz con Bayern Múnich y Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa.
Luis Fernando Díaz con Bayern Múnich y Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa.
Foto: El Espectador
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Luis Díaz no para de figurar en Europa. El guajiro vive un excelente momento con Bayern Múnich y los números colectivos e individuales lo ratifican. El gigante de Baviera avanzó a cuartos de final de la Champions League luego de un dominante 4-1 (10-2 en el global) contra el Atalanta de Bergamo.

Por el lado del Sporting de Lisboa, a pesar de perder 3-0 estrepitosamente la ida frente al Bodo Glimt de Noruega, el club luso se repuso con un autoritario 5-0 en el que participó el colombiano Luis Javier Suárez. Marcó el tercer gol del partido, el que empató la serie, a través de un penal al 78′.

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Aunque los dos jugadores de la selección de Colombia hoy se encuentran muy lejos del máximo goleador del torneo, seguir en carrera por el título de la ‘Orejona’ 2026 les puede hacer ganar posiciones si anotan en la siguiente ronda. Esta es la tabla de artilleros de la Champions y el lugar de los ‘Luchos’.

Goleadores de la UEFA Champions League

FutbolistaEquipoGoles
1Kylian MbappéReal Madrid13
2Anthony GordonNewcastle United10
3Harry KaneBayern Múnich10
4Julián Alvarez Atlético de Madrid8
5Erling HaalandManchester City8
6Khvicha KvaratskheliaParís Saint-Germain7
7Victor OsimhenGalatasaray7
8VitinhaParís Saint-Germain6
9Harvey BarnesNewcastle United6
10Gabriel MartinelliArsenal6
11Jens Petter HaugeBodo Glimt6
12Fermín LópezFC Barcelona6
13Vinícius Jr.Real Madrid5
14Gorka GuruzetaAthletic Club de Bilbao5
15Luis Javier SuárezSporting de Lisboa5
16Marcus RashfordFC Barcelona5
17Kasper HøghBodo Glimt5
18Dominik SzoboszlaiLiverpool5
19Camilo DuranQarabag Agdam5
20Folarin BalogunAS Mónaco5
21Alexander SorlothAtlético de Madrid5
22Lamine YamalFC Barcelona5
23Luis DíazBayern Múnich4
24Marcos LlorenteAtlético de Madrid4
25Igor PaixãoOlympique de Marseille4

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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