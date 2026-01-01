Así quedaron los octavos de la Copa Africana de Naciones: repase acá todos los cruces

RD Congo se enfrentará con Nueva Caledonia y Jamaica en el repechaje internacional de la FIFA. De ahí saldrá uno de los rivales de Colombia para el Mundial. Foto: CAF

La Copa Africana de Naciones entró en su fase decisiva antes de que terminara el 2025. El pasado 31 de diciembre quedaron definidos los octavos de final de un torneo que ratificó a varios favoritos y que, además, despierta especial atención en Colombia por el rendimiento de la República Democrática del Congo, selección que podría convertirse en rival de la Tricolor en el Mundial de 2026 si logra superar el repechaje internacional.

¿Cómo le fue a RD Congo en la primera fase del torneo?

El combinado congoleño cerró una fase de grupos sólida y competitiva. Avanzó como segundo del grupo D con siete puntos, los mismos que consiguió Senegal, tras un recorrido que dejó buenas sensaciones: goleó 3-0 a Botsuana, empató 1-1 con los senegaleses y venció por la mínima a Benín.

Sin ser un equipo deslumbrante, mostró equilibrio, orden y efectividad, virtudes que ahora intentará sostener en un cruce de alta exigencia frente a Argelia, que sí está confirmado para la Copa del Mundo, fue uno de los seleccionados más fuertes de la primera fase del certamen y firmó una ronda de grupos perfecta con nueve puntos de nueve posibles.

Más protagonistas de la Copa Africana de Naciones

Más allá del foco colombiano, la Copa Africana dejó confirmaciones claras. Marruecos, anfitrión del torneo, respondió a su condición de local y avanzó primero de su grupo con siete puntos, respaldado por una base competitiva que lo mantiene como uno de los grandes aspirantes al título. En la misma línea apareció Egipto, histórico del continente, que también lideró su zona con siete unidades de la mano de Mohamed Salah y volvió a instalarse con autoridad en las rondas definitivas del torneo más importante del continente africano.

Uno de los casos más llamativos es el de Nigeria, que tras el duro golpe de quedarse fuera del Mundial, precisamente contra RD Congo, encontró en la Copa Africana una vía de reivindicación. Las “Águilas” fueron uno de los pocos equipos con campaña perfecta en la fase inicial, sumando nueve puntos y recuperando parte del prestigio perdido. Costa de Marfil también cumplió con lo esperado al avanzar como líder con siete puntos, confirmando que sigue siendo un rival incómodo y competitivo en instancias de eliminación directa.

Con los grupos cerrados, el camino hacia el título quedó trazado. Los octavos de final se disputarán entre el 3 y el 6 de enero, con cruces que mezclan tradición, revancha y sorpresa, y partidos que se jugarán en horarios que permiten el seguimiento desde América Latina. En Colombia los partidos son a las 11 de la mañana y a las dos de la tarde. Transmite Win Sports. Además, la organización ya tiene definido el calendario de lo que viene: los cuartos de final se celebrarán el 9 y 10 de enero de 2026, las semifinales el miércoles 14 de enero y la gran final el 18 de enero en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, en Marruecos.

Todos los cruces de octavos de final

Senegal vs. Sudán – sábado 3 de enero

Malí vs. Túnez – sábado 3 de enero

Marruecos vs. Tanzania – domingo 4 de enero

Sudáfrica vs. Camerún – domingo 4 de enero

Egipto vs. Benín – lunes 5 de enero

Nigeria vs. Mozambique – lunes 5 de enero

Argelia vs. República Democrática del Congo – martes 6 de enero

Costa de Marfil vs. Burkina Faso – martes 6 de enero

Colombia, pendiente.

En ese trayecto, Colombia seguirá con atención cada presentación de la República Democrática del Congo, una selección que combina potencia física, disciplina táctica y resultados, y que se mueve con paso firme en África mientras empieza a asomar como un posible cruce en el horizonte del Mundial de 2026.

