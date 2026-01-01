Radamel Falcao García sigue buscando equipo y esta es su opción en el fútbol paraguayo

Radamel Falcao García durante su último partido como profesional. Millonarios vs. Independiente Santa Fe por la fecha seis de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2025-I. Foto: El Espectador - José Vargas

Radamel Falcao García quiere seguir jugando al fútbol profesional y ya le salió pretendiente en Paraguay. Se trata de Cerro Porteño, uno de los clubes más ganadores del balompié guaraní, quiere tener al Tigre entre sus filas para 2026.

Aunque Emelec de Ecuador y Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina han preguntado por él, hasta el momento no hay una propuesta formal por el goleador histórico de la selección de Colombia. Su último club fue Millonarios de Colombia.

Cabe recordar que, actualmente, Cerro Porteño es dirigido por Jorge Bava, antiguo técnico de Independiente Santa Fe. Esto le permitió conocerlo y sufrirlo como rival en la Liga BetPlay Dimayor. Mucho más durante el primer semestre del año pasado.

¿Falcao García a Cerro Porteño?

“Hay algunos contactos por Falcao García, pero por ahora no se ha prosperado; estaremos atentos a lo que pase más adelante. Hay un tema claro y es que ¿A quién no le gustaría tenerlo en su equipo?”, dijo Enrique Bidermann, dirigente de Cerro Porteño, quien habló con el VBAR de Caracol.

Vale la pena recordar que el conjunto paraguayo hace parte de la lista de escuadras participantes de la CONMEBOL Copa Libertadores 2026. Por lo que, en caso de llegar, Radamel Falcao García afrontaría un gran reto, pues con el club de sus amores, Millonarios, apenas disputó un partido de Copa Sudamericana en 2025.

Habrá que esperar y tener paciencia para saber cuál será el próximo destino del “Tigre” Falcao en el fútbol profesional. Una travesía que está muy lejos de estar culminada y que todavía no ha contado su último capítulo. Mucho menos en Colombia, donde todavía hay hinchas que se ilusionan con un regreso triunfal al conjunto Embajador.

