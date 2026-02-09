Parece que Edwuin Cetré tiene 100% acordado su traspaso a un grande de Argentina

Edwuin Cetré en la final de la Primera División de Argentina entre Racing y Estudiantes de La Plata en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, Argentina. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Plan A: Marino Hinestroza, Plan B: Edwuin Cetré. Desde Argentina informan que Boca Juniors tendría todo acordado con el jugador de Estudiantes de La Plata para que más pronto que tarde se vista de azul y oro y juegue en la Bombonera. Hecho que de ser cierto, se oficializaría en los próximos días.

“Hay acuerdo entre Boca y Estudiantes por Edwuin Cetré. Boca compra el 100% del pase. Hay acuerdo contractual con el jugador también”, escribió en X Gastón Edul, periodista argentino. De acuerdo con él, es cuestión de que los clubes “cumplan lo hablado” y cierren el negocio por el colombiano de 28 años.

¿Edwuin Cetré jugará en Boca?

De cerrarse el fichaje de Cetré por Boca, el futbolista tricolor mantendría su participación en la Copa Libertadores 2026. Vale la pena recordar que ambos clubes argentinos tienen asegurado un lugar en la fase de grupo del torneo.

Eso sí, Edwuin Cetré jugaría el mismo campeonato argentino con dos clubes diferentes, pues el colombiano jugó la primera fecha del torneo actual con Estudiantes. Incluso, el equipo plantense venció 2-1 a Boca Juniors en la segunda jornada.

Eso sí, Cetré no participó de ese partido ni del siguiente, que fue un empate sin goles en cancha de Defensa y Justicia. Precisamente hoy lunes 9 de febrero, Estudiantes de La Plata vuelve al ruedo contra Deportivo Riestra de otro colombiano, Sebastián Villa.

Carrera de Edwuin Cetré

El extremo tricolor debutó como profesional en 2016 con Rocha FC, una escuadra del Divisional C de Uruguay. Menos de un año después dio el salto al fútbol de primera división con Santos Laguna de México.

El 26 de julio de 2019 fue anunciado como nuevo jugador de Junior Barranquilla, con el cual permaneció tres años y medio. Para el primer semestre de 2023 jugó con el Deportivo Independiente Medellín.

Allí, deslumbró al fútbol argentino y emigró al país gaucho a cambio de USD 3,2 millones. En Argentina acumula cuatro títulos: dos Trofeos de Campeones, una Copa de la Liga Profesional y una Liga Profesional.

