Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Parece que Edwuin Cetré tiene 100% acordado su traspaso a un grande de Argentina

El extremo colombiano de 28 años está cerca de firmar con uno de los clubes más ganadores de la Copa Libertadores de América.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
09 de febrero de 2026 - 12:55 p. m.
Edwuin Cetré en la final de la Primera División de Argentina entre Racing y Estudiantes de La Plata en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, Argentina.
Edwuin Cetré en la final de la Primera División de Argentina entre Racing y Estudiantes de La Plata en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, Argentina.
Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Plan A: Marino Hinestroza, Plan B: Edwuin Cetré. Desde Argentina informan que Boca Juniors tendría todo acordado con el jugador de Estudiantes de La Plata para que más pronto que tarde se vista de azul y oro y juegue en la Bombonera. Hecho que de ser cierto, se oficializaría en los próximos días.

Hay acuerdo entre Boca y Estudiantes por Edwuin Cetré. Boca compra el 100% del pase. Hay acuerdo contractual con el jugador también”, escribió en X Gastón Edul, periodista argentino. De acuerdo con él, es cuestión de que los clubes “cumplan lo hablado” y cierren el negocio por el colombiano de 28 años.

Vínculos relacionados

Un decisivo gol de Kevin Serna hizo campeón a Fluminense en Brasil: video
Luis Díaz, figura total de Bayern Múnich: mire su nuevo triplete en la Bundesliga, en video
Bayern Múnich pasó la tormenta y goleó 5-1 a Hoffenheim con hat-trick de Luis Díaz

¿Edwuin Cetré jugará en Boca?

De cerrarse el fichaje de Cetré por Boca, el futbolista tricolor mantendría su participación en la Copa Libertadores 2026. Vale la pena recordar que ambos clubes argentinos tienen asegurado un lugar en la fase de grupo del torneo.

Eso sí, Edwuin Cetré jugaría el mismo campeonato argentino con dos clubes diferentes, pues el colombiano jugó la primera fecha del torneo actual con Estudiantes. Incluso, el equipo plantense venció 2-1 a Boca Juniors en la segunda jornada.

Eso sí, Cetré no participó de ese partido ni del siguiente, que fue un empate sin goles en cancha de Defensa y Justicia. Precisamente hoy lunes 9 de febrero, Estudiantes de La Plata vuelve al ruedo contra Deportivo Riestra de otro colombiano, Sebastián Villa.

Carrera de Edwuin Cetré

El extremo tricolor debutó como profesional en 2016 con Rocha FC, una escuadra del Divisional C de Uruguay. Menos de un año después dio el salto al fútbol de primera división con Santos Laguna de México.

El 26 de julio de 2019 fue anunciado como nuevo jugador de Junior Barranquilla, con el cual permaneció tres años y medio. Para el primer semestre de 2023 jugó con el Deportivo Independiente Medellín.

Allí, deslumbró al fútbol argentino y emigró al país gaucho a cambio de USD 3,2 millones. En Argentina acumula cuatro títulos: dos Trofeos de Campeones, una Copa de la Liga Profesional y una Liga Profesional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Edwuin Cetré

Boca Juniors

Estudiantes de La Plata

Fútbol Argentino

Copa Libertadores

Copa Libertadores 2026

Edwuin Cetré jugará en Boca

Estudiantes vs. Boca

Deportivo Riestra

Sebastián Villa

carrera de Edwuin Cetré

en qué clubes ha jugado Cetré

Edwuin Cetré en Junior

Edwuin Cetré en Medellín

títulos de Edwuin Cetré con Estudiantes

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.