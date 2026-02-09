Logo El Espectador
Un decisivo gol de Kevin Serna hizo campeón a Fluminense en Brasil: video

El colombiano ya acumula cuatro goles en seis partidos. Rendimiento que lo acerca a la convocatoria para la selección nacional.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
09 de febrero de 2026 - 12:03 p. m.
Kevin Serna celebrando su gol de cabeza con Fluminense durante un partido del campeonato carioca contra Maricá.
Kevin Serna celebrando su gol de cabeza con Fluminense durante un partido del campeonato carioca contra Maricá.
Foto: Fluminense
Kevin Serna sigue acumulando argumentos para ser convocado a la selección de Colombia. El extremo de 28 años marcó un gol de cabeza que significó el triunfo 1-0 de su equipo Fluminense sobre Maricá por el campeonato carioca. Fue una jugada decisiva que terminó destrabando un partido muy complicado.

Con este tanto, Serna suma cuatro dianas en los últimos seis partidos, lo que confirma el gran momento futbolístico que vive en Brasil. Además, toma un lugar fundamental en el club de Río de Janeiro después de la partida de Jhon Arias, quien volvió al país de la samba, pero esta vez de la mano de Palmeiras.

Kevin Serna campeón con Fluminense

El gol del jugador colombiano significó tres puntos que dejaron a Fluminense como líder de su grupo en el campeonato carioca. Una posición que le permite al Tricolor ser campeón de la Taça Guanabara o Copa Guanabara en español.

Con esto, el campeón de la Copa Libertadores 2023 jugará la fase final del campeonato. Una serie de partidos que son de suma importancia para el torneo estadual de Río de Janeiro, pero también para el Brasileirão.

Hablando de la competencia nacional, el club de Serna volverá a la acción por la tercera fecha de este campeonato. El partido lo enfrentará a Botafogo. Inmediatamente después, disputará los cuartos de final del carioca contra Bangu.

Palmeiras vs. Fluminense

Por último, un partido que levanta mucha expectativa en Brasil es aquel que enfrente a Jhon Arias con su antiguo equipo, hoy liderado por Kevin Serna. Este está pactado para el miércoles 25 de febrero de 2026.

Será en el Arena Crefisa Barueri válido para la cuarta jornada del Brasileirão. Ambas escuadras participarán de la Copa Libertadores de este año, cada una con argumentos muy sólidos para, otra vez, salir campeonas de América.

Habrá que esperar cómo evoluciona el rendimiento de Serna y Arias de aquí al llamado de Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo. Lo cierto es que desde Colombia parece que la decisión de Jhon Arias de volver a Brasil responde a eso: acercarse a jugar la próxima Copa del Mundo con la selección.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

