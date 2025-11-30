Logo El Espectador
Así quedó la tabla de la Premier League luego de la fecha 13

Arsenal, a pesar de repartir puntos en su visita a Chelsea (1-1), sigue líder del campeonato inglés.

Diego Alejandro Daza Gómez
30 de noviembre de 2025 - 07:43 p. m.
Chealsea empató 1-1 contra Arsenal en Londres.
Foto: EFE - DANIEL HAMBURY
La jornada 13 de la Premier League dejó emociones fuertes y un cierre vibrante con el empate 1-1 entre Chelsea y Arsenal este domingo en Stamford Bridge, un duelo que definía buena parte del panorama en la parte alta de la clasificación.

Arsenal, pese a igualar de visitante y jugar gran parte del encuentro con un hombre de más por la expulsión del volante ecuatoriano Moisés Caicedo al minuto 38, conservó el liderato del campeonato y llegó a 30 puntos.

Sin embargo, Manchester City logró recortar la diferencia a cinco unidades gracias a su victoria en tiempo de descuento sobre Leeds el pasado sábado (3-2), resultado que lo mantiene como principal perseguidor. La figura de dicho encuentro fue Phil Foden con una anotación al 90+1′.

De lado de los colombianos, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estuvieron presentes en la caída de Crystal Palace contra Manchester United, que remontó en Londres para imponerse 1-2. Muñoz fue titular, mientras que Lerma ingresó desde el banquillo al 85′.

El Palace no logró sostener la ventaja inicial conseguido por el francés Jean-Philippe Mateta y terminó cediendo tres puntos que lo alejaron de los puestos de Champions League. Joshua Zirkzee y Mason Mount anotaron los goles de la victoria para los Red Devils.

En otro duelo de la jornada, Jhon Arias y Yerson Mosquera fueron inicialistas en la derrota de Wolverhampton contra Aston Villa. Arias estuvo activo y participó en varias aproximaciones ofensivas, incluso en la jugada que terminó anulada por fuera de juego, mientras que Mosquera rozó el gol con un cabezazo al travesaño antes del descanso.

En el segundo tiempo Wolves se desdibujó, Mosquera salió amonestado y Arias vivió momentos de tensión por una revisión del VAR, aunque finalmente solo recibió la tarjeta amarilla. Boubacar Kamara anotó el gol que le dio el triunfo a los villanos (1-0).

Liverpool, con tantos de Alexander Isak y Cody Gakpo, levantó cabeza luego de la derrota que sufrió entre semana en la Champions League y le ganó 2-0 de visitante a West Ham United, que terminó con jugador menos luego de la expulsión de Lucas Paquetá.

Resultados de la fecha 13 de la Premier League

  • Brentford 3-1 Burnley
  • Manchester City 3-2 Leeds
  • Sunderland 3-2 Bournemouth
  • Everton 1-4 Newcastle
  • Tottenham 1-2 Fulham
  • Crystal Palace 1-2 Manchester United
  • Aston Villa 1-0 Wolverhampton
  • Nottingham Forest 0-2 Brighton
  • West Ham 0-2 Liverpool
  • Chelsea 1-1 Arsenal

Tabla de posiciones de la Premier League

  1. Arsenal – 30 pts
  2. Manchester City – 25 pts
  3. Chelsea – 24 pts
  4. Aston Villa – 24 pts
  5. Brighton – 22 pts
  6. Sunderland – 22 pts
  7. Manchester United – 21 pts
  8. Liverpool – 21 pts
  9. Crystal Palace – 20 pts
  10. Brentford – 19 pts
  11. Bournemouth – 19 pts
  12. Tottenham – 18 pts
  13. Newcastle – 18 pts
  14. Everton – 18 pts
  15. Fulham – 17 pts
  16. Nottingham Forest – 12 pts
  17. West Ham – 11 pts
  18. Leeds – 11 pts
  19. Burnley – 10 pts
  20. Wolverhampton – 2 pts

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Premier League

Arsenal

Chealsea

Arsenal vs Chealse

Arsenal hoy

Chealsea hoy

tabal premier league

cómo quedó la premier league

partidos premier league

posiciones premier league

premier league tabla

tabla premier league

premier league posiciones

premier league hoy

premier league partidos

 

