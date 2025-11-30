Así quedó la tabla de la Premier League luego de la fecha 13

Chealsea empató 1-1 contra Arsenal en Londres. Foto: EFE - DANIEL HAMBURY

La jornada 13 de la Premier League dejó emociones fuertes y un cierre vibrante con el empate 1-1 entre Chelsea y Arsenal este domingo en Stamford Bridge, un duelo que definía buena parte del panorama en la parte alta de la clasificación.

Arsenal, pese a igualar de visitante y jugar gran parte del encuentro con un hombre de más por la expulsión del volante ecuatoriano Moisés Caicedo al minuto 38, conservó el liderato del campeonato y llegó a 30 puntos.

Sin embargo, Manchester City logró recortar la diferencia a cinco unidades gracias a su victoria en tiempo de descuento sobre Leeds el pasado sábado (3-2), resultado que lo mantiene como principal perseguidor. La figura de dicho encuentro fue Phil Foden con una anotación al 90+1′.

De lado de los colombianos, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estuvieron presentes en la caída de Crystal Palace contra Manchester United, que remontó en Londres para imponerse 1-2. Muñoz fue titular, mientras que Lerma ingresó desde el banquillo al 85′.

El Palace no logró sostener la ventaja inicial conseguido por el francés Jean-Philippe Mateta y terminó cediendo tres puntos que lo alejaron de los puestos de Champions League. Joshua Zirkzee y Mason Mount anotaron los goles de la victoria para los Red Devils.

En otro duelo de la jornada, Jhon Arias y Yerson Mosquera fueron inicialistas en la derrota de Wolverhampton contra Aston Villa. Arias estuvo activo y participó en varias aproximaciones ofensivas, incluso en la jugada que terminó anulada por fuera de juego, mientras que Mosquera rozó el gol con un cabezazo al travesaño antes del descanso.

En el segundo tiempo Wolves se desdibujó, Mosquera salió amonestado y Arias vivió momentos de tensión por una revisión del VAR, aunque finalmente solo recibió la tarjeta amarilla. Boubacar Kamara anotó el gol que le dio el triunfo a los villanos (1-0).

Liverpool, con tantos de Alexander Isak y Cody Gakpo, levantó cabeza luego de la derrota que sufrió entre semana en la Champions League y le ganó 2-0 de visitante a West Ham United, que terminó con jugador menos luego de la expulsión de Lucas Paquetá.

Resultados de la fecha 13 de la Premier League

Brentford 3-1 Burnley

Manchester City 3-2 Leeds

Sunderland 3-2 Bournemouth

Everton 1-4 Newcastle

Tottenham 1-2 Fulham

Crystal Palace 1-2 Manchester United

Aston Villa 1-0 Wolverhampton

Nottingham Forest 0-2 Brighton

West Ham 0-2 Liverpool

Chelsea 1-1 Arsenal

Tabla de posiciones de la Premier League

Arsenal – 30 pts Manchester City – 25 pts Chelsea – 24 pts Aston Villa – 24 pts Brighton – 22 pts Sunderland – 22 pts Manchester United – 21 pts Liverpool – 21 pts Crystal Palace – 20 pts Brentford – 19 pts Bournemouth – 19 pts Tottenham – 18 pts Newcastle – 18 pts Everton – 18 pts Fulham – 17 pts Nottingham Forest – 12 pts West Ham – 11 pts Leeds – 11 pts Burnley – 10 pts Wolverhampton – 2 pts

