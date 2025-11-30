Logo El Espectador
Verstappen dio cátedra: ganó en Catar y estiró la definición del título de la Fórmula 1

El neerlandés logró su séptima victoria de la temporada y la número 70 de su trayectoria en la Fórmula 1.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de noviembre de 2025 - 06:23 p. m.
Max Verstappen sostiene el trofeo tras obtener el primer puesto en el Gran Premio de Catar.
Max Verstappen sostiene el trofeo tras obtener el primer puesto en el Gran Premio de Catar.
Foto: AFP - ANDREJ ISAKOVIC
Max Verstappen logró este domingo una victoria crucial en el Gran Premio de Catar y evitó que Lando Norris se proclamara campeón de la Fórmula 1.

El neerlandés, vigente campeón, respondió bajo presión y extendió la lucha por el título hasta la última carrera de la temporada, que se celebrará dentro de una semana en Abu Dabi.

Norris, cuarto en el circuito de Lusail, no pudo completar la faena pese a llegar al fin de semana como gran favorito. Oscar Piastri, compañero de equipo del británico, logró el segundo lugar y mantiene a McLaren en la pelea por equipos, pero sin que ello alterara la tensión del campeonato.

Obligado a ganar para mantener vivas sus opciones, Verstappen ejecutó una carrera perfecta. El piloto de Red Bull resistió los ataques de Norris y Piastri y logró recortar parte de la diferencia en el Mundial y llegará a Abu Dabi con la oportunidad real de destronar al líder.

Norris fue competitivo, pero McLaren apostó por una estrategia conservadora y, aunque el británico se mantiene como líder, ahora cuenta con un margen más estrecho y con la presión al máximo para el cierre de temporada.

El británico sabía que, con un resultado favorable, podía asegurar el campeonato este mismo domingo. Sin embargo, la victoria de Verstappen y la necesidad de sumar dos puntos más que sus rivales le impidieron concretar el título.

Por su lado, Oscar Piastri firmó un segundo lugar importante después de semanas de resultados irregulares. Con esto, el australiano se mantiene con opciones mínimas en el Mundial, necesitaría un escenario prácticamente perfecto en Abu Dabi para aspirar al título.

Lo ocurrido en Catar solo incrementó el dramatismo de un campeonato que ya figura entre los más disputados de la era moderna. Los tres aspirantes han atravesado altibajos marcados: el resurgimiento de Verstappen con ocho podios consecutivos, el declive de Piastri desde Monza y la regularidad de Norris, pese a la dolorosa descalificación en Las Vegas que apretó aún más la pelea por el título.

Ahora solo queda un capítulo por escribirse. Abu Dabi definirá si Norris conquista su primera corona o si Verstappen alcanza su quinto campeonato.

La F1 llegará al circuito de Yas Marina con el título abierto. Norris sigue dependiendo de sí mismo; Verstappen, impulsado por su reciente victoria, aparece como el rival más peligroso; y Piastri, desde atrás, buscará capitalizar cualquier error.

Así quedó la tabla del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Catar

Tras el Gran Premio, la clasificación general quedó al rojo vivo: Lando Norris se mantiene al frente con 408 puntos, seguido por Max Verstappen con 396 y Oscar Piastri con 392

  • 1°: Lando Norris - 408 puntos
  • 2°: Max Verstappen - 396 puntos
  • 3°: Oscar Piastri - 392 puntos

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

