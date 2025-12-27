Logo El Espectador
Cristiano Ronaldo alcanzó nuevo récord y se acerca a los 1.000 goles, ¿cuántos le faltan?

El delantero portugués marcó doblete en la victoria 3-0 de Al-Nassr contra Al-Akhdoud

Diego Alejandro Daza Gómez
27 de diciembre de 2025 - 06:51 p. m.
Cristiano Ronaldo, delantero de Al-Nassr y de la selección de Portugal.
Foto: Al Nassr
Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo en Arabia Saudita. Este sábado, el astro portugués fue la gran figura en la victoria 3-0 de Al-Nassr contra Al-Akhdoud, por la jornada 11 de la Saudi Pro League. El delantero marcó dos goles que le permitieron alcanzar las 956 anotaciones en su carrera profesional.

Además, con estas dos anotaciones, Cristiano se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar 40 goles o más en 14 años distintos.

El marcador se abrió a los 31′ minutos tras una jugada de pelota quieta. Luego de un tiro de esquina y de que un jugador tocara el esférico, el balón quedó servido para Ronaldo, que apareció sin marca en el área chica para empujarla y firmar el 1-0.

Antes del descanso, el capitán de Al-Nassr volvió a decir presente. Tras una secuencia de pases, Marcelo Brozovic envió un centro preciso desde la derecha y Cristiano definió de primera para ampliar la ventaja y sentenciar el partido antes del entretiempo.

En el complemento, Al-Nassr manejó el ritmo del juego. Ronaldo incluso llegó a marcar un tercer tanto, pero fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Finalmente, el 3-0 definitivo lo convirtió João Félix en el tiempo añadido.

Con este doblete, Cristiano Ronaldo quedó a 44 goles de alcanzar los 1.000, una meta histórica que ningún futbolista ha logrado hasta ahora. A sus casi 41 años, el portugués suma 40 goles en 2025, 12 de ellos en lo que va de la liga saudí, donde es el máximo anotador del campeonato.

La victoria significó, además, la décima consecutiva para Al-Nassr, que mantiene puntaje perfecto y se consolida como líder en solitario de la Saudi Pro League, con cuatro puntos de ventaja sobre Al-Hilal.

El próximo partido de Cristiano y su equipo será el martes 30 de diciembre, cuando visiten a Al-Ettifaq a las 12:30 p. m. (hora colombiana). El delantero portugués sigue rompiendo marcas, ampliando su leyenda y demostrando que su hambre de gol permanece intacta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

