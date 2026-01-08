Real Madrid jugará la final de la Supercopa contra Barcelona: hora, cuándo es y dónde ver

Jude Bellingham, jugador de Real Madrid durante las semifinales de la Supercopa de España. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Real Madrid ganó y se alista para disputar una nueva edición del clásico en la Supercopa de España. El conjunto dirigido por el español Xabi Alonso se impuso 2-1 al Atlético de Madrid en los 90 minutos.

Con esta victoria, el equipo merengue se prepara para disputar otro título el próximo domingo 11 de enero, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), partido que jugará contra Barcelona, que consiguió su clasificación el pasado 7 de enero tras golear 5-0 al Athletic Club de Bilbao.

Así fue el partido de Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Desde el inicio, el partido fue para Real Madrid. Con un gol tempranero, apenas había transcurrido dos minutos del encuentro, el capitán del equipo merengue, el uruguayo Federico Valverde, abrió el marcador en la semifinal. El compromiso se mantuvo así hasta el minuto 55, cuando el brasileño Rodrygo anotó el segundo tanto para el conjunto blanco.

El descuento del equipo colchonero llegó al minuto 58, por medio del noruego Alexander Sørloth, quien marcó para Atlético, pero no fue suficiente para igualar el marcador.

El postpartido de la semifinal

Luego del partido, Federico Valverde fue autocrítico a pesar de la victoria. “Era un buen día para volver a marcar gol. Hay que ser autocríticos, ellos jugaron mejor que nosotros. Somos un gran equipo, pero hay que saber sufrir y estar juntos. Nos relajamos un poco con el gol del inicio y nos costó hacer nuestro juego”, mencionó el capitán.

Por su parte, Koke, referente del Atlético de Madrid, aseguró lo frustrados que están por no poder llegar a la final. “Estamos jodidos porque queríamos estar en la final. Teníamos ilusión en el torneo. Comenzamos cuesta arriba, lo hemos intentado y tuvimos ocasiones, pero la pelota no entró. No es lo mismo empezar ganando que ir 0-1 en el primer minuto. No hay nada que reprocharle al equipo; jugando este fútbol de ataque vamos a conseguir cosas. El equipo hizo lo que pidió el míster”, dijo el español.

¿Cuándo es la final entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España?

El primer clásico de 2026 servirá para definir al nuevo campeón de la Supercopa de España. Este domingo 11 de enero, Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Alinma Stadium de Arabia Saudita para disputar el título del certamen.

Fecha: domingo 11 de enero

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Lugar: Alinma Stadium - Arabia Saudita

TV: Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador