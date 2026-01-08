Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Real Madrid jugará la final de la Supercopa contra Barcelona: hora, cuándo es y dónde ver

El club merengue se impuso 2-1 contra el Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa española.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
08 de enero de 2026 - 10:34 p. m.
Jude Bellingham, jugador de Real Madrid durante las semifinales de la Supercopa de España.
Jude Bellingham, jugador de Real Madrid durante las semifinales de la Supercopa de España.
Foto: EFE - STR
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Real Madrid ganó y se alista para disputar una nueva edición del clásico en la Supercopa de España. El conjunto dirigido por el español Xabi Alonso se impuso 2-1 al Atlético de Madrid en los 90 minutos.

Con esta victoria, el equipo merengue se prepara para disputar otro título el próximo domingo 11 de enero, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), partido que jugará contra Barcelona, que consiguió su clasificación el pasado 7 de enero tras golear 5-0 al Athletic Club de Bilbao.

Vínculos relacionados

Falcao ya está con Millonarios: así fue su encuentro con el equipo en la pretemporada, video
¡PSG, campeón de la Supercopa! Ya son diez los títulos bajo el mando de Luis Enrique
¡Wuilker Faríñez vuelve a Bogotá! El arquero regresa a la ciudad donde brilló

Así fue el partido de Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Desde el inicio, el partido fue para Real Madrid. Con un gol tempranero, apenas había transcurrido dos minutos del encuentro, el capitán del equipo merengue, el uruguayo Federico Valverde, abrió el marcador en la semifinal. El compromiso se mantuvo así hasta el minuto 55, cuando el brasileño Rodrygo anotó el segundo tanto para el conjunto blanco.

El descuento del equipo colchonero llegó al minuto 58, por medio del noruego Alexander Sørloth, quien marcó para Atlético, pero no fue suficiente para igualar el marcador.

El postpartido de la semifinal

Luego del partido, Federico Valverde fue autocrítico a pesar de la victoria. Era un buen día para volver a marcar gol. Hay que ser autocríticos, ellos jugaron mejor que nosotros. Somos un gran equipo, pero hay que saber sufrir y estar juntos. Nos relajamos un poco con el gol del inicio y nos costó hacer nuestro juego”, mencionó el capitán.

Por su parte, Koke, referente del Atlético de Madrid, aseguró lo frustrados que están por no poder llegar a la final. “Estamos jodidos porque queríamos estar en la final. Teníamos ilusión en el torneo. Comenzamos cuesta arriba, lo hemos intentado y tuvimos ocasiones, pero la pelota no entró. No es lo mismo empezar ganando que ir 0-1 en el primer minuto. No hay nada que reprocharle al equipo; jugando este fútbol de ataque vamos a conseguir cosas. El equipo hizo lo que pidió el míster”, dijo el español.

¿Cuándo es la final entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España?

El primer clásico de 2026 servirá para definir al nuevo campeón de la Supercopa de España. Este domingo 11 de enero, Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Alinma Stadium de Arabia Saudita para disputar el título del certamen.

  • Fecha: domingo 11 de enero
  • Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Lugar: Alinma Stadium - Arabia Saudita
  • TV: Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Real Madrid

Real Madrid vs Atletico de Madrid

Atletico de Madrid vs Real Madrid

Real Madrid vs Atletico de Madrid resumen

resumen Real Madrid vs Atletico de Madrid

Real Madrid supercopa de españa

Supercopa de España

Supercopa de España resultados

resultados supercopa de españa

goles de la supercopa de españa

Real Madrid vs Barcelona

Barcelona vs Real Madrid

Real Madrid final

Real Madrid final vs Barcelona

final de la supercopa de españa

final supercopa de españa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.