Así quedó el medallero del Mundial de Patinaje 2025: ¡Colombia, campeón del mundo!

El Mundial de Patinaje de Velocidad 2025 en Beidaihe, China, bajó el telón con un cierre soñado para la Colombia, que volvió a brillar en lo más alto del podio.

Con un total de 44 medallas —20 de oro, 16 de plata y 8 de bronce—, el equipo nacional conquistó su título número 22 en la historia y el 15 de manera consecutiva, reafirmando su supremacía como potencia absoluta del patinaje mundial.

Cerrando con medallas

El cierre llegó en la maratón, en la que Kevin Lenis se colgó la plata y Juan Jacobo Mantilla aseguró el bronce, sellando un final brillante para la tricolor en tierras asiáticas.

Con garra, potencia y corazón, los patinadores colombianos le dieron al país las últimas alegrías de un campeonato en el que nombres como Luz Karime Garzón, Gabriela Rueda, Kollin Castro, María Fernanda Timms, Geiny Pájaro, Juan Jacobo Mantilla y John Edward Tascón fueron protagonistas.

Bajo la dirección de Elías del Valle, Iván Vargas, Juan Carlos Baena y Anwar Cárdenas, Colombia consolidó un proceso que mezcla talento deportivo con una estructura sólida.

La Federación Colombiana de Patinaje, liderada por José Acevedo y Alberto Herrera, ha sabido combinar el apoyo de patrocinadores privados con la optimización de recursos estatales, organizando más de 50 competencias al año entre alto rendimiento y formación.

¿Por qué el patinaje no es un deporte olímpico?

Pero, ¿por qué el patinaje de carreras no se incluye en el programa de los Olímpicos? La principal razón es política, porque su Federación no es tan fuerte, organizada y respetada en el ámbito internacional y en el momento clave de las asambleas del COI —cuando los miembros deciden qué disciplinas incluir— no ha logrado los votos suficientes.

Para que un deporte entre al programa de los Juegos de Verano debe practicarse en al menos en 75 países, en cuatro continentes para hombres y tres para mujeres, y tener competencias que atraigan grandes audiencias y patrocinadores globales.

Además de esos intereses económicos, las grandes potencias olímpicas por ahora no parecen respaldar fuertemente el anhelo de Colombia. Esas naciones tienden a apoyar deportes en los que pueden ganar medallas en los Juegos de Verano, pues eso les genera mayor visibilidad y prestigio.

Si el patinaje entrara al programa olímpico, China, Estados Unidos, Francia e Italia, por ejemplo, invertirían de inmediato muchos más recursos de los actuales y tal vez equipararían rápidamente a Colombia, que no podría destinar presupuesto adicional para el patinaje, menos ahora con los recortes al Mindeporte.

La lucha, sin embargo, continúa.

