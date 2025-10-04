Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Gol de Luis Díaz a los 15 segundos hace historia en Bayern Múnich: así fue, video

El colombiano anotó este sábado el tercer gol más rápido del gigante alemán en la historia de la Bundesliga.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
04 de octubre de 2025 - 05:29 p. m.
Así celebró Luis Díaz su gol este sábado con Bayern Múnich.
Así celebró Luis Díaz su gol este sábado con Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Díaz volvió a brillar en Alemania con un gol histórico. El colombiano necesitó solo 15 segundos para abrir el marcador en el partido de Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt.

El guajiro terminó, así, convirtiéndose en el autor del tercer gol más rápido en toda la historia del club en la Bundesliga, solo superado por Giovane Elber (1998) y Lothar Matthäus (1986).

Vínculos relacionados

Linda Caicedo y un nuevo golazo con Real Madrid: video del tanto contra Levante
Colombia vs. Nigeria sub-20: hora, TV y dónde ver el partido del Mundial
Mundial de Paratletismo: así va el medallero, Colombia hace historia y es quinta

Video: así fue el gol de Luis Díaz este sábado con Bayern Múnich

El tanto, el más rápido de su carrera profesional, reafirma el impacto inmediato que Lucho ha tenido en su primera temporada en Alemania. El guajiro, además, también asistió para el 2-0, que Harry Kane anotó en la primera mitad.

Con apenas diez partidos disputados, Díaz ya acumula cinco goles, cuatro asistencias y un título, números que lo consolidan como una de las grandes figuras del equipo bávaro en este inicio de campaña.

El exjugador del Liverpool ha logrado ganarse el cariño de los aficionados del Bayern y la confianza del cuerpo técnico, en cabeza del belga Vincent Kompany.

Su velocidad, desequilibrio y efectividad lo han convertido en una pieza clave dentro del sistema ofensivo del Bayern, que sigue con buen ritmo en la Bundesliga y con el colombiano como protagonista absoluto.

Así fue el partido: Luis Díaz, el gran protagonista de la primera mitad con gol y asistencia

Bayern Múnich se fue al descanso con ventaja tras un primer tiempo intenso y con ritmo alto desde el inicio. Luis Díaz abrió el marcador a los 15 segundos con el gol más rápido de su carrera y el tercero más veloz en la historia del club en Bundesliga.

Aunque el Eintracht Frankfurt igualó rápidamente con Bahoya, el tanto lo anularon a instancias del VAR. En cambio, el equipo de Lucho reaccionó con autoridad: Harry Kane puso el 2-0 al minuto 26 tras una asistencia del propio Díaz, quien volvió a ser protagonista ofensivo.

El conjunto dirigido por Kompany dominó la posesión y generó las principales ocasiones, mientras que el Frankfurt apenas inquietó el arco rival. Los locales intentaron presionar, pero no lograron sostener la pelota ni crear peligro real. El Bayern, en cambio, manejó los tiempos, controló desde el mediocampo con Goretzka y Kimmich, y se marchó al vestuario con la sensación de tener el partido bajo control.

Noticia en desarrollo...

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Luis Díaz

Gol de Luis Díaz

Partido Luis Díaz

Partido Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich

Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich en vivo

Luis Díaz en vivo

Bayern Munich en vivo

Luis Díaz hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.