Cristiano Ronaldo consiguió un nuevo récord: así están las Eliminatorias en Europa

La segunda fecha de la fase de clasificación europea rumbo al Mundial 2026 dejó emociones, remontadas y goleadas que empiezan a perfilar a los candidatos más sólidos en sus respectivos grupos. Portugal, Francia, Inglaterra y Noruega fueron los protagonistas de una jornada en la que también hubo espacio para sorpresas y resultados que reavivan la lucha en varias zonas de la tabla.

Portugal sufrió, pero lidera en su grupo

En Budapest, Portugal tuvo que emplearse a fondo para superar a una combativa Hungría que le complicó el trámite de principio a fin (2-3). El conjunto de Marco Rossi golpeó primero con un cabezazo de Barnabas Varga, pero los lusos respondieron antes del descanso gracias a Bernardo Silva.

En el complemento, Cristiano Ronaldo adelantó a su selección desde el punto penalti y alcanzó su gol número 141 con la camiseta nacional. Cuando parecía encarrilado el triunfo, Varga firmó su doblete a siete minutos del final, aunque Joao Cancelo apagó cualquier intento de sorpresa con un disparo preciso que sentenció el marcador. Con esta victoria, los de Roberto Martínez lideran en solitario el Grupo F con puntaje perfecto.

Cristiano Ronaldo igualó al guatemalteco Carlos Ruiz como máximo goleador en toda la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. Además, buscará disputar su sexta cita mundialista.

Francia, entre el brillo de Mbappé y la polémica

En París, la campeona mundial de 2018 vivió un partido con una dosis alta de tensión y polémica. Islandia se adelantó tras un error de Michael Olise que aprovechó Andri Gudjohnsen, pero Francia encontró respuesta en su capitán Kylian Mbappé, que primero empató de penalti y luego asistió a Bradley Barcola para el 2-1 definitivo.

El duelo se complicó con la expulsión de Aurélien Tchouaméni en el minuto 67, lo que obligó a los galos a resistir en inferioridad. Para aumentar la polémica, el VAR anuló el empate islandés en los instantes finales por un agarrón dentro del área. Con este triunfo, “les bleus” toman el liderato de su grupo y ven cómo Mbappé, con 52 goles internacionales a sus 26 años, sigue haciendo historia y amenaza el récord de Olivier Giroud.

Haaland arrasó y Noruega alimenta su sueño mundialista

Si algún nombre propio dominó la jornada fue el de Erling Haaland. El delantero del Manchester City firmó cinco de los once goles con los que Noruega aplastó a Moldavia (11-1). Thelo Aasgaard también fue protagonista con un póker, mientras que Martin Odegaard contribuyó con un tanto y dos asistencias.

El equipo escandinavo, dirigido por Stale Solbakken, sumó 15 puntos en cinco partidos y se consolidó como líder invicto del Grupo I, dejando atrás a Italia e Israel.

Inglaterra no se detiene

El otro golpe de autoridad lo dio Inglaterra, que arrasó a domicilio a Serbia con un contundente 0-5. Harry Kane abrió el marcador, seguido por goles de Noni Madueke, Ezri Konsa y Marc Guéhi, antes de que Marcus Rashford cerrara la goleada desde el punto penalti. El equipo de Thomas Tuchel firmó así su quinta victoria consecutiva y prácticamente asegura su presencia en el Mundial con un pleno de 15 puntos en el Grupo K. Albania, que venció 1-0 a Letonia, es segunda, aunque a siete puntos de los ingleses.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias de la UEFA

Austria también dio un paso importante en el Grupo H al vencer 1-2 a Bosnia con tantos de Sabitzer y Laimer, resultado que lo deja empatado en la cima con 12 puntos. En ese mismo grupo, Rumanía y Chipre empataron 2-2 y se alejan de la pelea. En el Grupo F, Armenia sorprendió a Irlanda (2-1) y se ubicó como escolta de Portugal, mientras que en el Grupo D, Ucrania y Azerbaiyán se neutralizaron (1-1) en un resultado que complica sus aspiraciones.

En total, 16 selecciones de la UEFA conseguirán su billete directo al Mundial: los 12 líderes de grupo y los cuatro ganadores de la repesca entre los segundos. Tras dos jornadas, las potencias empiezan a marcar diferencias, aunque aún queda un largo camino en una clasificación que promete emoción hasta el final.

