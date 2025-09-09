Jugadores de Venezuela celebran un gol, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones Venezuela y Perú en el estadio Monumental de Monagas (Venezuela). Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Con sus seis cupos directos ya repartidos, Sudamérica define este martes su único pendiente con miras al Mundial norteamericano de 2026: ¿Qué selección disputará el repechaje, Venezuela o Bolivia?

La Vinotinto parece tener todo servido para bajar el telón de las largas eliminatorias sudamericanas con el boleto del repechaje en la mano, la estación previa para luchar por clasificar a su primera Copa del Mundo.

Única selección de la Conmebol que nunca ha participado en el evento cumbre del fútbol, Venezuela ocupa con 18 puntos la séptima plaza, que otorga el derecho a pugnar por un espacio en la cita que albergarán Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

En la decimoctava y última jornada, recibe en Maturín a las 6:30 p.m. a Colombia, con una amplia baraja de opciones para quedarse con el pase hacia la competición eliminatoria que se jugará en marzo.

¿Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde contra Colombia en Eliminatorias?

Los pupilos de Fernando Batista se quedarán con la plaza si ganan, pero también si empatan o pierden, y Bolivia, octava con una unidad menos, no derrota a Brasil en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto en un choque que se disputa en simultáneo.

Es decir, si Venezuela vence a Colombia, asegurará el cupo al repechaje sin importar lo que ocurra en El Alto. En cambio, si empata o pierde, dependerá de que Bolivia no sume más de un punto. Incluso en caso de derrota, a la Vinotinto le bastaría con que Bolivia empate frente a Brasil, pues la diferencia de gol la favorece (-7 contra -19).

La única combinación que clasifica a Bolivia es vencer a la Canarinha y que Venezuela empate o pierda frente a Colombia.

Pero Venezuela no quiere sorpresas frente a Colombia (5°, con 25 unidades) que aspira a quedar en el podio de una eliminatoria en cuyo cierre dejaron mala imagen.

“Tenemos una final con nuestra gente”, dijo el Bocha después de caer 3-0 ante Argentina el jueves en Buenos Aires. “Queremos darle una alegría al pueblo venezolano”.

¿Cómo llega Colombia a Maturín?

Colombia aterriza en suelo venezolano después de golear 3-0 a Bolivia y asegurar su regreso a una Copa del Mundo, tras ausentarse en Catar 2022.

La caída en Barranquilla dejó en un escenario complicado a la Verde, a la que solamente le sirve un tropiezo vinotinto y vencer al Brasil de Carlo Ancelotti, pues un eventual empate en la tabla favorece a Venezuela, que tiene mejor diferencia de gol.

Los hombres de Oscar Villegas se aferran al daño que pueda causar la altura de El Alto en el físico de los pentacampeones del mundo, que aspiran a quedarse con la segunda plaza.

Sin Neymar ni Vinícius Jr, la Canarinha pretende sepultar el sueño mundialista de la Verde, que asistió por tercera y última vez a un Mundial en Estados Unidos 1994, tras participar previamente en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

“La camiseta de Brasil no puede permitir a los jugadores, al equipo, que existan partidos más o menos importantes”, avisó Ancelotti.

