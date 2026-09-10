El Bayern es segundo con la misma diferencia de goles (+5) que…

Después de los 18 partidos que se han venido disputando desde el martes, el primer líder de esta edición es el defensor del título, el Paris Saint-Germain, gracias a su 6-1 del miércoles sobre el Slovan Bratislava eslovaco.

La primera jornada de la Liga de Campeones europea se cerró este jueves con la disputa de los seis últimos duelos de la misma, entre los que destacaron los triunfos lógicos del Bayern Munich ante el Bodo/Glimt (5-0) y del Manchester United contra el Sabah (4-0).

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Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League tras la primera fecha

El Bayern es segundo con la misma diferencia de goles (+5) que los franceses pero un tanto marcado menos.

Detrás aparece como tercero el FC Barcelona, que el miércoles arrolló 5-1 al Feyenoord neerlandés, y el Manchester United acaba esta jornada en la cuarta posición.

Dos históricos enchufados

Tanto para Bayern como para Manchester United, la tarea se presentaba fácil sobre el papel y los pronósticos se cumplieron.

En Old Trafford, los Red Devils se pasearon ante una de las «Cenicientas» de esta Champions, el debutante Sabah de Azerbaiyán, con un 4-0 inapelable en una noche plácida.

En la primera parte marcaron el brasileño Matheus Cunha (27′), el portugués Bruno Fernandes (42′) y el esloveno Benjamin Sesko (45′), mientras que el cuarto llegó en el 68′, por medio del argentino Lisandro Martínez.

Esta victoria es un bálsamo para el United y su entrenador Michael Carrick después de un inicio titubeante en la Premier League (11º, 4 puntos en tres partidos) y justo antes del derbi de este fin de semana ante el Manchester City.

En Alemania, el Bayern endosó un 5-0 al Bodo/Glimt, un equipo que ya fue verdugo el año pasado del Inter de Milán en este torneo y que llegó entonces a los octavos de final.

El marcador no se movió en la primera mitad a pesar del dominio bávaro, pero la segunda fue todo un festival: Jamal Musiala (47′), el inglés Harry Kane (61′) y el canadiense Alphonso Davies (77′) distanciaron al campeón de la Bundesliga antes de que el francés Michael Olise pusiera los dos últimos (83′, 90+2′).

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Fiesta total en Como

Uno de los focos del día estaba en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como, donde el equipo lombardo, que en la 2019-2020 jugaba todavía en la Serie C (3ª división italiana) se estrenaba en una Liga de Campeones y lo hizo a lo grande, con una victoria 4-1 sobre el RB Leipzig.

El español Cesc Fábregas ganó así claramente el pulso de entrenadores hispanoparlantes al argentino Martín Demichelis.

El croata Martin Baturina fue el artesano de este triunfo, abriendo primero el marcador en el minuto 15′ y luego dando el pase para que anotara su compañero griego Anastasios Douvikas en el 38′.

Menos positivo fue el debut para la Roma, líder de la Serie A, que igualó 1-1 en su visita al Fenerbahçe.

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Bryan Cristante adelantó a los romanos en el 39′ y en el 48′ igualó para los turcos el inglés Archie Brown.

Triunfo loco del Lens

El partido loco del día se vivió en Praga, donde el Slavia creyó ganar el partido al ponerse 2-1 arriba con un tanto en el 88′, antes de que el Lens remontara con dos goles en el descuento para ganar 3-2 en su visita a la República Checa.

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Florian Thauvin (90+1′) y Ruben Aguilar (90+3′) consiguieron meter los tres puntos en la maleta del subcampeón de Francia.

En el otro partido del día, el PSV Eindhoven neerlandés no pudo pasar del empate 1-1 en casa contra el Shakhtar.

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El venezolano Gleiker Mendoza, una de las caras nuevas del gigante ucraniano, firmó el primer tanto de la tarde en el Philips Stadion, al borde del descanso (45+1′), y poco después de la reanudación devolvió las tablas al marcador el estadounidense Sergiño Dest.

Después de esta primera jornada, la Champions se toma una pausa de más de un mes, ya que su segunda fecha será el martes 13 y miércoles 14 de octubre.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League

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