Así se jugará la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Juan Fernando Quintero (der.), volante de River Plate, disputa el balón con Gustavo Gómez de Palmeiras, durante la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Los nombres de los cuatro semifinalistas de la presente edición de la Copa Libertadores 2024 se revelarán esta semana. En acción hay un puñado de colombianos con la ilusión de levantar el trofeo de clubes más importante del continente el próximo 29 de noviembre en Lima (Perú).

La derrota en casa por 1-2 ante Palmeiras, el golpe por 2-0 de Liga de Quito, la caída por 2-1 en el Maracaná ante Flamengo y el 0-1 que sacó Racing del José Amalfitani han dejado sin mucho margen a River Plate, Sao Paulo, Estudiantes y Vélez Sarsfield.

Los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final jugados entre el martes y el jueves de la semana pasada han dejado en riesgo los intereses de Argentina, que ha poblado esta fase con cuatro representantes, todos con antecedentes de campeón.

La única serie entre equipos argentinos favoreció a Racing Club, que le ganó por la mínima a domicilio a Vélez (1-0). La Academia contó con la presencia del cordobés Duván Vergara como emergente, mientras que el portero guajiro Álvaro Montero permaneció en el banco del Fortín.

Racing, campeón de la Libertadores de 1967, hace ya 58 años, conquistó la Copa Sudamericana del año pasado. Al frente tiene a Vélez, que alzó el título de 1994. En el Cilindro de Allevaneda se definirá cuál de los dos representará al fútbol argentino en las semis.

El panorama para River Plate es complicado. La suerte le dio la espalda en el Monumental y por eso este miércoles tendrá que apelar a la épica para sorprender a Palmeiras en el Allianz Parque y remontar un 1-2 que por ahora parece contundente.

Este emparejamiento insinúa de momento un mejor presente para el equipo verdiblanco, que ganó los títulos de 1999, 2020 y 2021, en tanto que la historia del conjunto millonario argentino la enriquecen las conquistas de 1986, 1996, 2015 y 2018.

La Banda cuenta entre sus filas con una buena cuota de talento tricolor. En la mitad de la cancha son piezas claves los antioqueños Juan Fernando Quintero —ídolo de la institución— y Kevin Castaño. En el ataque Miguel Borja, de Córdoba, es una de las opciones de Gallardo.

El jueves Estudiantes de La Plata, campeón de la Libertadores en 1968, 1989, 1970 y 2009, tendrá que ‘ganar o ganar’ con suficiencia en el estadio Jorge Luis Hirschi a uno de los fuertes candidatos al título, Flamengo, que ya alzó la copa en 1981, 2019 y 2022.

En el combinado carioca está el volante bolivarense Jorge Carrascal, quien viene de marcar este domingo su primer gol con la camiseta del Mengão. En el cuadro platense Colombia está representada por el extremo vallecaucano Edwuin Cetré.

Las otras apuestas

Entre las bazas brasileñas, el encopetado São Paulo, ganador en 1992, 1993 y 2005, dio muestras de ser el que más flojo presente tiene, comparado con el de Flamengo y Palmeiras, primero y tercero del ‘Brasileirao’. El tricolor paulista, que ahora dirige el argentino Hernán Crespo, es séptimo del torneo local.

Palmeiras y Liga de Quito consiguieron triunfos contundentes en los partidos de ida de cuartos de final. El equipo ecuatoriano es el único ‘extranjero’ que se infiltró en una fiesta que parecía reservada para equipos argentinos y brasileños.

No obstante, Liga de Quito no es un equipo ajeno a las celebraciones internacionales: en 2025 busca sumar su segunda Libertadores a la que ganó en 2008, en su palmarés también están las versiones 2009 y 2023 de la Copa Sudamericana, así como los títulos de la Recopa de 2009 y 2010.

La clasificación de goleadores de la Copa Libertadores la encabeza con siete el delantero de Racing, Adrián Emanuel ‘Maravilla’ Martínez, nacido hace 33 años en la ciudad argentina de Campana.

Con cinco dianas siguen el rastro de ‘Maravilla’ Martínez el brasileño de Internacional Alan Patrick, el argentino de Alianza Lima Hernán Barcos, su compatriota del Palmeiras José Manuel ‘Flaco’ López, el argentino de Vélez Maher Carrizo y el boliviano de Bolívar, Ramiro Vaca.

Partidos de vuelta de los cuartos de final:

Martes 23 (5:00 p.m.): Racing (ARG) vs. Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0

Miércoles 24 (7:30 p.m.): Palmeiras (BRA) vs. River Plate (ARG) | 1-2

Jueves 25 (5:00 p.m.): São Paulo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU) | 0-2

Jueves 25 (7:30 p.m.): Estudiantes (ARG) - Flamengo (BRA) | 1-2

