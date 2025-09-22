Jorge Carrascal marcó su primer gol con la camiseta del Flamengo: video

El mediocampista colombiano Jorge Carrascal celebra su primera anotación con la camiseta del Flamengo. Foto: CR Flamengo

El colombiano Jorge Carrascal respondió con gol en su primera vez como titular en el Flamengo. El volante colombiano marcó el tanto que abrió este domingo el clásico carioca frente a Vasco da Gama. El duelo, válido por la fecha 24 del Brasileirao, terminó 1-1 en el estadio Maracaná.

La anotación llegó temprano, sobre los diez minutos. Una combinación por la banda derecha entre Emerson Royal y Gonzalo Plata terminó con un disparo de Bruno Henrique rechazado por el arquero Léo Jardim. El rebote quedó servido y Carrascal apareció para empujar la pelota al fondo de la red.

Sin embargo, la ventaja no fue permanente. Vasco da Gama reaccionó y en el minuto 29 encontró la igualdad. Un córner desde la derecha fue aprovechado por Rayan, quien ganó en el salto a la zaga rival y conectó un cabezazo imparable para el argentino Agustín Rossi.

En el complemento, Flamengo buscó con insistencia la ventaja definitiva. Su entrenador, Filipe Luis, movió el banco para reforzar el ataque, pero el bloque defensivo de la visita resistió con orden. Al final hubo reparto de puntos en Río de Janeiro.

Vasco también contó con presencia colombiana. El defensor central Carlos Cuesta fue inicialista y estuvo en cancha durante 90 minutos, mientras que el atacante Carlos Andrés Gómez ingresó en el entretiempo en lugar de Nuno Moreira.

El empate dejó sensaciones divididas en la hinchada del Flamengo. Por un lado, el liderato sigue en sus manos. No obstante, el llegar a 51 puntos no es la renta deseada, pues apenas son dos más que los que ha cosechado Palmeiras, que tiene un partido menos.

