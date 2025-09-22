El Resto del Mundo conquistó su tercer título en la Laver Cup

Taylor Fritz (centro) levanta el trofeo de la Laver Cup 2025 en compañía de sus compañeros del Resto del Mundo. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

El Resto del Mundo volvió a dar un golpe sobre la mesa en la Laver Cup y se coronó campeón este domingo en San Francisco (EE.UU.). En el Chase Center, sede de la edición 2025 del torneo, el equipo dirigido por André Agassi se impuso 15-9 sobre Europa

El triunfo definitivo lo entregó Taylor Fritz, quien venció a Alexander Zverev por 6-3 y 7-6(4). El estadounidense se mostró más agresivo en los momentos clave y selló la victoria con autoridad ante un rival alemán que había mantenido vivas las esperanzas del Viejo Continente.

Con este resultado, la serie ya quedaba resuelta a favor del Resto del Mundo antes de los últimos compromisos programados. Fue también la oficialización de su tercer título en la historia de la competición, lo que redujo a dos la ventaja de los europeos en el palmarés.

El equipo campeón además de contar con Fritz, dispuso también del talento de Alex de Miñaur (Australia), Francisco Cerúndolo (Argentina), Alex Michelsen (Estados Unidos), Joao Fonseca (Brasil) y Riley Opelka (Estados Unidos).

Por el lado europeo, el francés Yannick Noah llevó una nómina con nombres de peso como entre los que más se destacaba el de Carlos Alcaraz (España) y Zverev. También dijeron presente Holger Rune (Dinamarca), Casper Ruud (Noruega), Jakub Mensik (Chequia) y Flavio Cobolli (Italia).

La Laver Cup, que enfrenta a seis jugadores de Europa contra seis del Resto del Mundo con un suplente adicional elegido por cada capitán, se ha consolidado como una cita especial en el calendario del tenis. Se estrenó en 2017 y su nombre es un homenaje a la leyenda Rod Laver.

La edición 2026 se disputará en el O2 Arena de Londres, donde Europa buscará revancha en casa y el Resto del Mundo intentará confirmar su hegemonía reciente en un torneo que cada año gana más prestigio.

