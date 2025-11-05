Así se podrán ver los partidos del Mundial por TV en Colombia: ¿quién transmite?

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

Win Sports anunció oficialmente que será una de las señales autorizadas para transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sumándose así a Caracol, RCN y Directv en la cobertura del torneo más importante del planeta. Será la primera vez en su historia que el canal deportivo colombiano emita partidos de un Mundial, con un total de 25 encuentros en su programación.

Con esta incorporación, la distribución de los 104 partidos en Colombia queda así: Caracol (35), RCN (35), Win Sports (25) y Directv (104), que tendrá cobertura completa.

#Mundial2026



Con las novedades de hoy, así quedan distribuidos los partidos del mundial que emitirá cada canal autorizado en Colombia:



Caracol: 35/104

RCN: 35/104

Win Sports: 25/104

Directv: 104/104 pic.twitter.com/wWXuRy9Oeu — Gustavo Torres (@TorresTavo) November 5, 2025

“Transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por primera vez nos llena de orgullo y nos compromete a ofrecer una experiencia inolvidable”, afirmó Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, en el comunicado oficial.

La cadena anunció que tendrá equipos periodísticos desplazados a Estados Unidos, Canadá y México —las tres sedes del torneo— para cubrir entrenamientos, conferencias y el ambiente en las ciudades anfitrionas. Además, la señal dedicará toda su programación al Mundial, con programas especiales, análisis diarios, entrevistas exclusivas y contenidos digitales.

🏆🧡 ¡No solo somos internacionales... Ahora SOMOS MUNDIALES! 🧡🏆



🌎 La Copa Mundial de la FIFA 2026™️ llega a Win Sports con una cobertura que será Histórica.



⚽ La cita orbital más importante del fútbol se une a nuestros torneos internacionales: Brasileirão, Copa de España,… pic.twitter.com/yB3tTAjhtV — Win Sports (@WinSportsTV) November 5, 2025

La llegada de Win Sports amplía la oferta para los aficionados colombianos, en un escenario donde Caracol Televisión, con su tradicional Gol Caracol, sigue siendo la señal más vista en partidos de la selección nacional y referente en transmisiones mundialistas.

Con la suma de Win, el país contará con una cobertura más amplia y diversa para la edición que marcará un récord histórico de 48 selecciones participantes, consolidando a Colombia como uno de los territorios con mayor acceso a la fiesta global del fútbol.

