Así se podrán ver los partidos del Mundial por TV en Colombia: ¿quién transmite?

Win Sports se suma a Caracol Televisión, RCN y Directv como señales oficiales en Colombia para ver la Copa del Mundo.

Fernando Camilo Garzón
05 de noviembre de 2025 - 09:02 p. m.
El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
Foto: AFP - FABRICE COFFRINI
Win Sports anunció oficialmente que será una de las señales autorizadas para transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sumándose así a Caracol, RCN y Directv en la cobertura del torneo más importante del planeta. Será la primera vez en su historia que el canal deportivo colombiano emita partidos de un Mundial, con un total de 25 encuentros en su programación.

Con esta incorporación, la distribución de los 104 partidos en Colombia queda así: Caracol (35), RCN (35), Win Sports (25) y Directv (104), que tendrá cobertura completa.

“Transmitir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por primera vez nos llena de orgullo y nos compromete a ofrecer una experiencia inolvidable”, afirmó Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, en el comunicado oficial.

La cadena anunció que tendrá equipos periodísticos desplazados a Estados Unidos, Canadá y México —las tres sedes del torneo— para cubrir entrenamientos, conferencias y el ambiente en las ciudades anfitrionas. Además, la señal dedicará toda su programación al Mundial, con programas especiales, análisis diarios, entrevistas exclusivas y contenidos digitales.

La llegada de Win Sports amplía la oferta para los aficionados colombianos, en un escenario donde Caracol Televisión, con su tradicional Gol Caracol, sigue siendo la señal más vista en partidos de la selección nacional y referente en transmisiones mundialistas.

Con la suma de Win, el país contará con una cobertura más amplia y diversa para la edición que marcará un récord histórico de 48 selecciones participantes, consolidando a Colombia como uno de los territorios con mayor acceso a la fiesta global del fútbol.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

