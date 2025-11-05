Dimayor confirmó fechas y horarios de los juegos de vuelta de las ‘semis’ en Copa BetPlay

El DIM buscará sellar su paso a la final frente a Envigado y América intentará la remontada épica frente a Nacional; la Dimayor también movió la fecha 20 de la Liga para garantizar el Fair Play. Foto: Vía X

Dimayor oficializó la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay, y con ello también se movió el calendario del cierre de la Liga. Las decisiones responden a la necesidad de ajustar tiempos y garantizar el principio de juego limpio entre los equipos que aún pelean su lugar en los cuadrangulares.

El organismo confirmó que las semifinales del torneo copero se jugarán con casi una semana de diferencia entre sí, algo poco usual en el formato reciente del certamen. En esta ocasión, la primera serie en resolverse será la que enfrenta a Independiente Medellín y Envigado, mientras que el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional cerrará la fase una semana más tarde.

El DIM, primero en definir su destino

Con la ventaja mínima lograda en el partido de ida (1-0), el Medellín recibirá a Envigado el lunes 10 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 de la noche. El equipo dirigido por el “Poderoso” buscará confirmar su clasificación ante un Envigado que llega con la obligación de remontar fuera de casa. Será, además, la oportunidad para que el DIM ratifique el dominio que mostró en la serie inicial, pero sin confiarse ante un rival que históricamente se crece en instancias eliminatorias.

La Dimayor decidió programar este encuentro primero con el objetivo de mantener un orden en la agenda general, evitando cruces con la fecha final del todos contra todos en la Liga BetPlay.

La vuelta en el Pascual Guerrero

La otra semifinal, entre América de Cali y Atlético Nacional, quedó agendada para el domingo 16 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, a las 5:00 p.m. El cuadro antioqueño llega con una cómoda ventaja de 4-1 en el marcador global, después de un contundente partido de ida en el que impuso su jerarquía y efectividad. Sin embargo, América, impulsado por su público y por el carácter que suele mostrar en casa, intentará buscar una remontada épica para volver a una final de Copa.

Cambios en la fecha 20: todos al tiempo

Las modificaciones en las semifinales de la Copa BetPlay también impactaron el cierre del todos contra todos en la Liga colombiana. La fecha 20, que define los clasificados a los cuadrangulares, se disputará el jueves 13 de noviembre, con ocho partidos en simultáneo, decisión tomada por la Dimayor con el fin de garantizar el Fair Play deportivo.

La simultaneidad busca evitar ventajas competitivas derivadas del conocimiento previo de otros resultados, un principio que se ha mantenido como política en los últimos años en la organización del campeonato. Los encuentros involucrarán a los equipos que todavía tengan opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase, mientras que los clubes ya eliminados podrían tener programaciones distintas.

Con la nueva organización, es posible que el campeón de la Copa BetPlay se conozca después del campeón de la Liga. Según el cronograma tentativo que maneja la Dimayor, la final de la Copa podría disputarse entre el 20 y el 21 de diciembre, es decir, una semana más tarde que la definición del torneo de primera división.

